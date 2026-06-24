Азербайджанская делегация на саммите QS

Об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

24–25 июня в городе Будапеште (Венгрия) проходит «Саммит высшего образования QS: Европа 2026» (QS Higher Ed Summit: Europe 2026). Сегодня состоялась официальная церемония открытия саммита.

Сообщается, что саммит, посвященный глобальным вызовам и перспективам развития высшего образования, объединяет руководителей университетов, международных экспертов, представителей органов власти и бизнес-сообщества со всего мира.

В рамках мероприятия рассматриваются такие ключевые темы, как стратегическое развитие вузов, укрепление позиций в международных рейтингах, меняющиеся требования к навыкам в эпоху искусственного интеллекта, сотрудничество университетов с реальным сектором экономики, цифровая трансформация и международное партнерство.

Азербайджан на саммите представляют Государственное агентство по науке и высшему образованию, проект Study in Azerbaijan, а также делегация, состоящая из ректоров и представителей ведущих высших учебных заведений страны.

Этот саммит имеет огромное значение для укрепления интеграции системы высшего образования Азербайджана в международное академическое пространство, продвижения местных университетов на международной арене, налаживания новых партнерских связей и представления потенциала высшего образования страны международной аудитории.