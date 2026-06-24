Иран у Трампа «на крючке»

Власти Ирана готовы уступить президенту США Дональду Трампу по всем вопросам, считает сам американский лидер.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что «теперь Иран у меня на крючке, он на последнем издыхании, готов пойти на любые уступки и впервые за десятилетия испытывает чертовски огромное уважение к Соединенным Штатам и их президенту - мне, а Сенат [Конгресса] США решает провести неудачно выбранное по времени и бессмысленное голосование по закону о военных полномочиях, давая понять главному спонсору терроризма в мире, что Соединенным Штатам не нравится то, что я с ними (Тегераном) делаю, и что я должен прекратить это, и тем самым оказывает помощь и поддержку врагу».

Так Трамп прокомментировал принятие сенаторами резолюции с призывом к президенту прекратить военные действия против Ирана. Он добавил, что во время голосования резолюцию поддержали «четверо республиканцев-неудачников»: «Эти сенаторы только что усложнили мне задачу, но я ее выполню так или иначе, потому что я всегда выполняю то, что берусь делать!»

Накануне Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса принял резолюцию с призывом к администрации Трампа прекратить военные действия против Ирана. В документе подчеркивается, что Трампу следует «отозвать американские ВС от боевых действий против Исламской Республики Иран».