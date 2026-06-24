Россия думает, как втянуть Беларусь в войну

Кремль может попытаться использовать договор о коллективной безопасности «Союзного государства», чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины и получить доступ к белорусским людским и учебным ресурсам. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Ранее аналитики прогнозировали, что Россия может пытаться использовать население Беларуси в качестве источника набора новобранцев, чтобы компенсировать системный дефицит личного состава, с которым россияне сталкиваются с мая 2022 года.

Кроме того, ISW писал, что Кремль может пытаться призывать белорусских граждан в ряды армии РФ, учитывая, что белорусы и россияне имеют единый статус гражданства в соответствии с Договором о Союзном государстве и обладают равными правами в соответствии с законодательством Союза.

«Кремль мог бы утверждать, что, следовательно, белорусы также имеют те же гражданские обязанности и ответственность в соответствии с законодательством Союза», - добавили аналитики.