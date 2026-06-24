Более тысячи судов застряли в Персидском заливе

Согласно анализу немецкой страховой группы Allianz, в Персидском заливе заблокированы около 1150 судов, несмотря на достигнутую США и Ираном договоренность о прекращении военных действий, пишет агентство dpa в среду, 24 июня.

Крупнейший немецкий страховщик оценивает стоимость заблокированных судов и их грузов примерно в 125 млрд долларов. Для решения этой проблемы потребуется несколько недель, даже если ситуация нормализуется, считают эксперты Allianz.

По данным Allianz, до войны США и Израиля против Ирана через Ормузский пролив ежедневно проходило около 140 судов.

Кроме того, сложной остается ситуация с судоходством через Красное море и Суэцкий канал. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы угрожают международному судоходству на этом маршруте с начала военной операции Израиля в секторе Газа осенью 2023 года.