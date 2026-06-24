Первый случай Эболы во Франции

Во Франции впервые выявили случай заражения лихорадкой Эбола. Положительный тест обнаружили у врача, который вернулся из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, сообщает французское Министерство здравоохранения.

Le Parisien пишет, что пациента изолировали и поместили в специализированное медицинское учреждение. Его состояние оценивается как стабильное. Власти устанавливают круг контактов заболевшего. В Минздраве Франции заявили, что риск распространения вируса среди населения страны и Европы остается низким, передает Reuters.

Это первый случай Эболы, диагностированный во Франции. Нынешняя вспышка началась в Демократической Республике Конго 15 мая и вызвана редким штаммом Бундибугйо. По последним данным ВОЗ, в стране подтвердили более 1 тысячи случаев заражения, 267 человек скончались. За первый месяц нынешняя вспышка стала крупнейшей среди всех зарегистрированных вспышек Эболы по числу подтвержденных случаев.

Штамм Бундибугйо ранее выявляли лишь дважды. Против него пока нет одобренной вакцины и специфического лечения. ВОЗ объявила вспышку в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.