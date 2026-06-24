USD 1.7000
EUR 1.9317
RUB 2.2810
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Первый случай Эболы во Франции

14:23 389

Во Франции впервые выявили случай заражения лихорадкой Эбола. Положительный тест обнаружили у врача, который вернулся из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, сообщает французское Министерство здравоохранения.

Le Parisien пишет, что пациента изолировали и поместили в специализированное медицинское учреждение. Его состояние оценивается как стабильное. Власти устанавливают круг контактов заболевшего. В Минздраве Франции заявили, что риск распространения вируса среди населения страны и Европы остается низким, передает Reuters.

Это первый случай Эболы, диагностированный во Франции. Нынешняя вспышка началась в Демократической Республике Конго 15 мая и вызвана редким штаммом Бундибугйо. По последним данным ВОЗ, в стране подтвердили более 1 тысячи случаев заражения, 267 человек скончались. За первый месяц нынешняя вспышка стала крупнейшей среди всех зарегистрированных вспышек Эболы по числу подтвержденных случаев.

Штамм Бундибугйо ранее выявляли лишь дважды. Против него пока нет одобренной вакцины и специфического лечения. ВОЗ объявила вспышку в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ильхам Алиев принял делегацию Турции
Ильхам Алиев принял делегацию Турции фото
15:03 324
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге обновлено 14:22
14:22 5783
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну ISW
14:09 1068
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли Наш спецреп
12:00 1901
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра»
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра» наша корреспонденция
23 июня 2026, 23:05 6845
Иран у Трампа «на крючке»
Иран у Трампа «на крючке» так считает президент США
14:04 680
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности обновлено 13:42
13:42 1170
Россиян ждет мобилизация?
Россиян ждет мобилизация?
13:30 1831
Попытка номер три
Попытка номер три
13:17 1647
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
13:09 2138
В Ормузе появится временный морской коридор
В Ормузе появится временный морской коридор
13:00 632

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял делегацию Турции
Ильхам Алиев принял делегацию Турции фото
15:03 324
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге обновлено 14:22
14:22 5783
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну ISW
14:09 1068
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли Наш спецреп
12:00 1901
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра»
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра» наша корреспонденция
23 июня 2026, 23:05 6845
Иран у Трампа «на крючке»
Иран у Трампа «на крючке» так считает президент США
14:04 680
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности обновлено 13:42
13:42 1170
Россиян ждет мобилизация?
Россиян ждет мобилизация?
13:30 1831
Попытка номер три
Попытка номер три
13:17 1647
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
13:09 2138
В Ормузе появится временный морской коридор
В Ормузе появится временный морской коридор
13:00 632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться