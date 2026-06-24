ПФЛ выплатила клубам 2 млн 610 тысяч манатов

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) произвела выплаты клубам в рамках нового механизма поощрения, впервые примененного в азербайджанском футболе.
Как известно, решением Исполкома АФФА бонусный фонд был сформирован на основе выплат за легионеров, включенных в заявки клубов Премьер-лиги. Бонусы были распределены между клубами Премьер-лиги на основе времени, проводимого местными футболистами на поле. Соответствующие расчеты произвела ПФЛ.
По решению Исполкома, бонусный фонд должен был состоять как минимум из 1 млн манатов. Но Лига перечислила на счета клубов в общей сложности 2 млн 610 тысяч манатов.
Больше всех получила «Габала» - 380 тысяч манатов. Также этот клуб удостоился специального бонуса в размере 50 тысяч манатов в дополнение к рассчитанной сумме.
ПФЛ надеется, что этот впервые применяемый механизм поощрения внесет существенный вклад в укрепление финансовой стабильности клубов, формирование их бюджетов на следующий сезон, стимулирование развития местных футболистов и устойчивое развитие азербайджанского футбола.