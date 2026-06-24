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ПФЛ выплатила клубам 2 млн 610 тысяч манатов

14:34 348

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) произвела выплаты клубам в рамках нового механизма поощрения, впервые примененного в азербайджанском футболе.

Как известно, решением Исполкома АФФА бонусный фонд был сформирован на основе выплат за легионеров, включенных в заявки клубов Премьер-лиги. Бонусы были распределены между клубами Премьер-лиги на основе времени, проводимого местными футболистами на поле. Соответствующие расчеты произвела ПФЛ.

По решению Исполкома, бонусный фонд должен был состоять как минимум из 1 млн манатов. Но Лига перечислила на счета клубов в общей сложности 2 млн 610 тысяч манатов. 

Больше всех получила «Габала» - 380 тысяч манатов. Также этот клуб удостоился специального бонуса в размере 50 тысяч манатов в дополнение к рассчитанной сумме.

ПФЛ надеется, что этот впервые применяемый механизм поощрения внесет существенный вклад в укрепление финансовой стабильности клубов, формирование их бюджетов на следующий сезон, стимулирование развития местных футболистов и устойчивое развитие азербайджанского футбола.

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