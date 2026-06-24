ПФЛ выплатила клубам 2 млн 610 тысяч манатов

Как известно, решением Исполкома АФФА бонусный фонд был сформирован на основе выплат за легионеров, включенных в заявки клубов Премьер-лиги. Бонусы были распределены между клубами Премьер-лиги на основе времени, проводимого местными футболистами на поле. Соответствующие расчеты произвела ПФЛ.

По решению Исполкома, бонусный фонд должен был состоять как минимум из 1 млн манатов. Но Лига перечислила на счета клубов в общей сложности 2 млн 610 тысяч манатов.

Больше всех получила «Габала» - 380 тысяч манатов. Также этот клуб удостоился специального бонуса в размере 50 тысяч манатов в дополнение к рассчитанной сумме.