ОАО «Азеришыг» вручены сертификаты по международным стандартам ISO

В Учебно-инновационном центре ОАО «Азеришыг» состоялась церемония вручения сертификатов по международным стандартам ISO. Выступивший на мероприятии директор Учебно-инновационного центра Сеймур Мирзоев рассказал о тренингах, проводимых в ОАО «Азеришыг» по международным стандартам ISO. Он отметил, что проведение этих тренингов играет важную роль в повышении качества услуг, оказываемых Акционерным Обществом гражданам, обеспечении удовлетворенности клиентов и охране окружающей среды.

Отметим, что Органом по сертификации General Consulting Co было подтверждено соответствие деятельности ОАО «Азеришыг» требованиям международных стандартов ISO. На церемонии вручения Акционерное Общество было награждено соответствующими сертификатами согласно стандартам ISO 9001:2015 – «Система менеджмента качества», ISO 14001:2015 – «Система экологического менеджмента», а также ISO 10002:2018 по «Системе менеджмента удовлетворенности клиентов и управления жалобами».