USD 1.7000
EUR 1.9317
RUB 2.2810
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

ОАО «Азеришыг» вручены сертификаты по международным стандартам ISO

фото
14:40 182

В Учебно-инновационном центре ОАО «Азеришыг» состоялась церемония вручения сертификатов по международным стандартам ISO. Выступивший на мероприятии директор Учебно-инновационного центра Сеймур Мирзоев рассказал о тренингах, проводимых в ОАО «Азеришыг» по международным стандартам ISO. Он отметил, что проведение этих тренингов играет важную роль в повышении качества услуг, оказываемых Акционерным Обществом гражданам, обеспечении удовлетворенности клиентов и охране окружающей среды.

Отметим, что Органом по сертификации General Consulting Co было подтверждено соответствие деятельности ОАО «Азеришыг» требованиям международных стандартов ISO. На церемонии вручения Акционерное Общество было награждено соответствующими сертификатами согласно стандартам ISO 9001:2015 – «Система менеджмента качества», ISO 14001:2015 – «Система экологического менеджмента», а также ISO 10002:2018 по «Системе менеджмента удовлетворенности клиентов и управления жалобами».

Ильхам Алиев принял делегацию Турции
Ильхам Алиев принял делегацию Турции фото
15:03 325
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге обновлено 14:22
14:22 5785
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну ISW
14:09 1071
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли Наш спецреп
12:00 1902
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра»
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра» наша корреспонденция
23 июня 2026, 23:05 6845
Иран у Трампа «на крючке»
Иран у Трампа «на крючке» так считает президент США
14:04 682
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности обновлено 13:42
13:42 1170
Россиян ждет мобилизация?
Россиян ждет мобилизация?
13:30 1832
Попытка номер три
Попытка номер три
13:17 1649
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
13:09 2140
В Ормузе появится временный морской коридор
В Ормузе появится временный морской коридор
13:00 632

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял делегацию Турции
Ильхам Алиев принял делегацию Турции фото
15:03 325
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге обновлено 14:22
14:22 5785
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну ISW
14:09 1071
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли Наш спецреп
12:00 1902
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра»
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра» наша корреспонденция
23 июня 2026, 23:05 6845
Иран у Трампа «на крючке»
Иран у Трампа «на крючке» так считает президент США
14:04 682
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности обновлено 13:42
13:42 1170
Россиян ждет мобилизация?
Россиян ждет мобилизация?
13:30 1832
Попытка номер три
Попытка номер три
13:17 1649
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
13:09 2140
В Ормузе появится временный морской коридор
В Ормузе появится временный морской коридор
13:00 632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться