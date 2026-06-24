В Кыргызстане пересматривают дату президентских выборов

В Кыргызстане президентские выборы могут пройти 27 января 2027 года. Как сообщают кыргызстанские СМИ, Жогорку Кенеш (парламент) принял в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон «О выборах президента и депутатов ЖК».

Согласно действующему законодательству, голосование должно проходить в последнее воскресенье января. Таким образом, очередные выборы главы государства были назначены на 31 января 2027 года. Однако одобренные парламентом поправки предусматривают проведение выборов в последнюю среду января (это 27 января).

Цель изменений — повысить явку избирателей. Теперь закон должен подписать президент.