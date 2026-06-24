USD 1.7000
EUR 1.9317
RUB 2.2810
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

В Кыргызстане пересматривают дату президентских выборов

14:44 305

В Кыргызстане президентские выборы могут пройти 27 января 2027 года. Как сообщают кыргызстанские СМИ, Жогорку Кенеш (парламент) принял в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон «О выборах президента и депутатов ЖК».

Согласно действующему законодательству, голосование должно проходить в последнее воскресенье января. Таким образом, очередные выборы главы государства были назначены на 31 января 2027 года. Однако одобренные парламентом поправки предусматривают проведение выборов в последнюю среду января (это 27 января).

Цель изменений — повысить явку избирателей. Теперь закон должен подписать президент.

Ильхам Алиев принял делегацию Турции
Ильхам Алиев принял делегацию Турции фото
15:03 325
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге обновлено 14:22
14:22 5785
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну ISW
14:09 1071
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли Наш спецреп
12:00 1903
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра»
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра» наша корреспонденция
23 июня 2026, 23:05 6845
Иран у Трампа «на крючке»
Иран у Трампа «на крючке» так считает президент США
14:04 682
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности обновлено 13:42
13:42 1170
Россиян ждет мобилизация?
Россиян ждет мобилизация?
13:30 1834
Попытка номер три
Попытка номер три
13:17 1650
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
13:09 2140
В Ормузе появится временный морской коридор
В Ормузе появится временный морской коридор
13:00 632

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял делегацию Турции
Ильхам Алиев принял делегацию Турции фото
15:03 325
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге
Украина ударила по двум заводам в Оренбурге обновлено 14:22
14:22 5785
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну
Россия думает, как втянуть Беларусь в войну ISW
14:09 1071
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли
Венеция? Нет, подтопленный Мамедли Наш спецреп
12:00 1903
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра»
Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра» наша корреспонденция
23 июня 2026, 23:05 6845
Иран у Трампа «на крючке»
Иран у Трампа «на крючке» так считает президент США
14:04 682
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности
Ильхам Алиев: Азербайджан продвигает исламские принципы солидарности обновлено 13:42
13:42 1170
Россиян ждет мобилизация?
Россиян ждет мобилизация?
13:30 1834
Попытка номер три
Попытка номер три
13:17 1650
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
Особый карантинный режим в Азербайджане продлевается
13:09 2140
В Ормузе появится временный морской коридор
В Ормузе появится временный морской коридор
13:00 632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться