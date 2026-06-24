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Московский НПЗ выведен из строя

14:54 654

Московский НПЗ «Газпромнефти» сможет устранить повреждения и возобновить переработку нефти после недавних атак беспилотных летательных ‌аппаратов (БПЛА) минимум через полгода, сообщили Reuters два источника, знакомые с планами завода.

«Полгода на ремонт — это в лучшем случае», - сказал один из источников.

Минэнерго РФ и «Газпромнефть» ⁠оперативно не предоставили комментарии на ‌запросы Reuters.

Московский НПЗ номинальной ‌мощностью переработки 14 миллионов тонн в год дважды в июне подвергся атакам беспилотников, в результате ‌которых были повреждены технологические установки, а переработка остановлена.

Аналитики инвестбанка «Синара» в пессимистичном сценарии оценивают стоимость ‌восстановительного ремонта на Московском НПЗ в $1 миллиард и допускают, что он может занять год. Остановка ряда крупных НПЗ ‌в Центральной России из-за череды атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привела к концу второй декады июня к снижению выпуска автобензина на 25% по сравнению с июнем прошлого года, формируя условия для дефицита.

В 2024 году, по данным источников, Московский НПЗ переработал 11,6 миллиона ⁠тонн нефти, произвел 2,9 миллиона тонн автобензина, 3,2 миллиона тонн ‌дизтоплива, 2,0 миллиона тонн мазута и 1,3 ‌миллиона тонн дорожного битума.

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