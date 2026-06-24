«Азербайджанский юридический журнал» БГУ включен еще в одну индексную базу данных

Журнал «Азербайджанский юридический журнал» ( bsuj.bsu.edu.az/en или https://www.ahj.az/en/ ) Бакинского государственного университета (БГУ) включен в список научных журналов, индексируемых одной из научных индексных баз данных в области гуманитарных и социальных наук Европы - erih+ (ERIH PLUS). https://erihplus.hkdir.no/sok?input=3079-8973

Журнал публикует научные статьи по различным областям права, отличающиеся научной новизной, актуальностью, теоретической и практической значимостью, а также способствующие развитию национальных и международных правовых систем.

Отметим, что «Азербайджанский юридический журнал» включен в список периодических научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при президенте Азербайджанской Республики для публикации в нем статей.