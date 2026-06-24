В России сожительство назвали «угрозой нацбезопасности»

По его словам, за последние годы семейные отношения в России изменились. «Сейчас, вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», — сказал чиновник.

Баланин также вспомнил про Запад, где, как он считает, сейчас наблюдается «эпоха ревизии традиционных ценностей». По его мнению, эти вызовы способны «подорвать основы государственности» России, поэтому нужно заниматься защитой семьи в стране.

Минюст РФ, в свою очередь, поддерживает укрепление семейных отношений и меры «по противодействию разрушению традиционных идеологий», а также следит за поправками в Семейный кодекс, добавил замминистра.

В последние годы в России развернули широкую кампанию по пропаганде «традиционных ценностей». Среди прочего власти страны борются с абортами, отговаривают россиян от разводов, а также отказываются принимать закон о домашнем насилии. Так, отказ защищать пострадавших от побоев близких и родственников в Госдуме объяснили тем, что «такой закон может отпугнуть мужчин от брака».