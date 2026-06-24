Первый на Кавказе Apple Shop откроется в Kontakt

На технологическом рынке Азербайджана происходит очередное значимое событие регионального масштаба. Тот факт, что Apple - один из крупнейших мировых технологических брендов - впервые на Кавказе представляет концепцию Apple Shop именно в сети Kontakt, является важным событием для рынка. Чтобы узнать отличия формата Apple Shop и какие возможности он открывает для покупателей, мы побеседовали с генеральным директором сети магазинов Kontakt Гасаном Исрафилзаде.

— Господин Исрафилзаде, на этот раз Kontakt становится автором новшества регионального масштаба. Как вы, будучи руководителем компании, оцениваете это достижение? — Да, это очень значимое и престижное событие как для страны, так и для нашей команды. Первый официальный Apple Shop на Кавказе откроется именно в сети Kontakt. Хочу отметить, что подобные решения не принимаются за один день. В последние годы мы наблюдаем устойчивый рост интереса наших клиентов к продукции Apple и видим, что они все чаще стремятся получать новый, соответствующий мировым стандартам потребительский опыт. Осознавая этот запрос, мы приложили усилия, чтобы представить этот формат в нашей стране. То, что Apple выбрала именно Kontakt для реализации данного проекта, является признанием высокого уровня сервиса и стандартов, которые мы последовательно выстраивали на протяжении многих лет. Для нас это показатель того, что работа компании получает высокую оценку не только на локальном, но и на международном уровне. Именно поэтому мы рассматриваем открытие Apple Shop как важный этап в развитии технологического рынка всего Кавказского региона.

— Интересно, чем отличается этот концепт от обычных точек продаж Apple? — Независимо от того, хорошо знаком человек с брендом Apple или только начинает своё знакомство с ним, это пространство предложит ему совершенно новый формат взаимодействия. Наша цель - не просто представить продукцию, а создать премиальный пользовательский опыт, соответствующий международным стандартам. Здесь устройства представлены не как отдельные продукты, а как элементы единой экосистемы. Посетители смогут в реальных условиях увидеть и протестировать, как различные устройства Apple взаимодействуют друг с другом и дополняют друг друга в повседневном использовании. Такой подход помогает клиентам получить ответы на многие вопросы непосредственно в процессе выбора и лучше понять преимущества экосистемы бренда. Посетив Apple Shop, покупатели смогут ощутить все, что стоит за брендом Apple: от уверенности, которую дает официальная гарантия, до философии и ценностей бренда - все это будет представлено в едином пространстве и в соответствии с глобальными стандартами Apple. — Помимо широкого ассортимента устройств, какие уникальные преимущества и возможности получат посетители Apple Shop? — Каждый посетитель, приходящий сюда, в полном смысле этого слова становится частью официального мира Apple. Ведь в магазине будут работать специалисты, прошедшие обучение непосредственно у бренда в соответствии с его глобальными стандартами. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали не только официальную гарантию и уверенность в подлинности продукции, но и безупречный, персонализированный сервис премиального уровня. Потому что сочетание имен Kontakt и Apple подразумевает именно такой уровень качества, внимания к деталям и совершенства во всем.