Наш Каспий чистят от нефти лопатами. А как у них?

Разлив нефти на Каспии 19 июня, о котором мы сообщали, уже локализован. Ликвидация последствий аварии идет и в море, и на берегу: пятно убирают с воды, а прибитую к берегу нефть сотрудники МЧС совместно с волонтерами Общественного объединения IDEA собирают вручную — лопатами, в том числе с песка и камней у линии прибоя.

В соцсетях этот трудоемкий, но обязательный процесс вызвал вопросы: зачем при наличии техники выводить людей с лопатами? Разве экскаваторы не убрали бы все быстрее? Мы попробовали разобраться, а как вообще регламентируется очистка побережья от результатов разлива нефти? Как устроена эта работа — не в Азербайджане, а в мировой практике. Ведь разливы нефти в мире случались на порядок крупнее.

Использование ручного труда для сбора нефти и сильно загрязненного нефтью материала на береговой линии — стандартный метод, описанный в международных регламентах и применявшийся после всех крупнейших катастроф последних десятилетий. Логика простая: когда нефтяное пятно уже выброшено на сушу, пропитало верхний слой песка или собралось в плотные сгустки, экскаватор снимает вместе с ним толстый слой чистого грунта и вдавливает пятно глубже. По данным Международной федерации владельцев танкеров по борьбе с загрязнением (ITOPF) — это отраслевой ориентир, на который опираются нефтяные компании и спасательные службы, — тяжелая техника собирает на пляже от 400 до 800 кубометров отходов в день, но нефть составляет лишь четверть этого объема, остальное приходится на чистый песок, который затем вывозят и утилизируют. Волонтер или сотрудник соответствующих структур с лопатой способен очистить за день один-два кубометра, зато концентрация нефти достигает 5–10 процентов против 1–2 при механической уборке. Повторимся, это один из стандартных методов береговой очистки во всем мире. Так, например, в Швеции приоритетным методом ликвидации разливов нефти является механический сбор, а ручная очистка береговой линии по официальным протоколам доверяется обученным волонтерам и специалистам для защиты экосистемы Балтийского моря. Использование химических диспергентов или осаждающих агентов в шведских водах строго запрещено. А потому сбор мазута с пляжей ведется вручную (лопатами и скребками), чтобы не повредить грунт техникой.

В этом же ряду Дания, где ручной сбор нефти при ее разливе применяется как основной метод очистки береговой линии в тех случаях, когда использование тяжелой техники невозможно или может нанести дополнительный вред уязвимой экосистеме. Копенгаген жестко ограничивает использование химических диспергентов (в Балтийском море они полностью запрещены, а в Северном — не использовались более 10 лет). Поэтому при попадании нефти на берег упор делается на механические и ручные методы — рабочие группы и обученные волонтеры используют обычные лопаты, грабли, ведра, сачки и специализированные сорбирующие материалы (боны и маты). На песчаных пляжах (например, при загрязнении острова Рёмё) нефть часто выбрасывает в виде застывших мазутных комьев. Их собирают исключительно вручную, чтобы минимизировать изъятие чистого песка. Далее. После крушения танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году в воду попало около 11 миллионов галлонов нефти, загрязнившей порядка 1 300 миль (примерно 2 100 километров) береговой линии. На пике работ нефть собирали вручную — лопатами, в мешки — более 11 тысяч человек. За четыре сезона с берега подняли около 31 тысячи тонн нефтесодержащих отходов.

Разлив с танкера Prestige у берегов Испании в 2002 году дал еще более показательную картину. В море вытекло около 63 тысяч тонн мазута, загрязнившего примерно 1 900 километров побережья. Преимущественно скалистый берег, по описанию ITOPF, очищали вручную — силами более 5 тысяч военных, спецперсонала и волонтеров; за 9 месяцев на побережье выходило свыше 100 тысяч добровольцев, соскребавших мазут в ведра и мешки. Всего в Испании собрали около 141 тысячи тонн нефтесодержащих отходов. После аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году подход разделили по типу берега. Туристические пляжи чистили техникой, просеивающей песок на глубину до полутора метров. Нетуристические и экологически уязвимые участки обрабатывали вручную на глубину до 15 сантиметров, потому что машина в таких местах наносит больше вреда, чем нефть. Загрязненными оказались около 1 770 километров побережья, из них почти 800 километров — прибрежные болота. Здесь речь не идет о нехватке техники. Исследование засоленных болот залива, сравнившее ручную обработку, механическую и естественное восстановление, прямо рекомендует при сопоставимом загрязнении в будущем применять ручную обработку с последующей высадкой растительности.

Калифорнийский случай 2021 года показателен решением профильного ведомства. После разлива у Хантингтон-Бич в океан попало свыше полумиллиона литров нефти, и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально объявило, что для удаления нефти с береговой линии будут использоваться лопаты и другие ручные инструменты. То есть богатейшая страна мира выбрала лопату как рабочий инструмент, а не как вынужденную меру. На Маврикии после крушения сухогруза Wakashio в 2020 году в лагуну вылилось около тысячи тонн нефти. Почти половину этой лагуны занимают коралловые рифы, мангры и охраняемые водно-болотные угодья Pointe dEsny — то есть зоны, где тяжелая техника недопустима по определению. Тысячи местных жителей собирали нефть лопатами и ведрами, строили самодельные боновые заграждения из листьев сахарного тростника, пластиковых бутылок и человеческих волос — в общей сложности около 11 километров бонов. На 14 участках таким образом собрали порядка 880 тонн нефтесодержащих отходов.

Есть и постсоветская фактура. На реке Колве в Коми, где разливы из-за изношенных трубопроводов случаются почти ежегодно, сорбент с воды и нефть собирали, как сообщали власти, боновыми заграждениями и вручную. Этой весной на Черном море под Туапсе, где работали более 600 спасателей и тяжелая техника, к 30 апреля собрали и вывезли свыше 12 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси — значительную часть берега, гальку и грунт убирали руками. И еще одна важная деталь. На берегу почти никогда не собирают чистую нефть. Собирают смесь — нефть вперемешку с песком, ракушками, водорослями и мусором, который вынесло то же море. Поэтому объем работы измеряется не литрами разлитого, а тоннами очищенного, и всегда выглядит несоразмерно большим относительно самого пятна.