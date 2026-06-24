Посольство Пакистана в Азербайджане не будет работать два дня

Посольство Пакистана в Азербайджане будет закрыто 25 и 26 июня. Об этом сообщили в дипмиссии.

Согласно информации, 25 июня посольство будет закрыто в связи с днем Ашуры, а 26 июня — в связи с днем Вооруженных сил Азербайджана.