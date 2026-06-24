С карт азербайджанцев массово списываются деньги. Что происходит?

По предварительной информации haqqin.az, массовое списание средств с банковских карт связано со сбоем в работе процессингового центра Azericard.

В свою очередь, в процессинговом центре OOO Azericard сообщили haqqin.az, что им известно о проблемах, с которыми столкнулись азербайджанские банки за последние часы. «Однако со стороны банков не было обращений по этому поводу в наш соответствующий отдел», - сказали в Azericard.

Отметим, что Azericard предоставляет услуги обработки платежей 14 банкам в Азербайджане и за рубежом, все они являются членами международных платежных систем. Партнерами Azericard являются Банк ABB, Pasha Bank, Xalq Bank, Premium Bank, Банк Республика, Ziraat Bank, Банк «Евразия», Yelo Bank, Rabitabank, Turan Bank, Банк IBA-Москва, Банк AFB, «Экспрессбанк» и AccessBank.