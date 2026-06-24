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С карт азербайджанцев массово списываются деньги. Что происходит?

обновлено 16:50
Джейхун Наджафов
16:50 2236

По предварительной информации haqqin.az, массовое списание средств с банковских карт связано со сбоем в работе процессингового центра Azericard.

В свою очередь, в процессинговом центре OOO Azericard сообщили haqqin.az, что им известно о проблемах, с которыми столкнулись азербайджанские банки за последние часы. «Однако со стороны банков не было обращений по этому поводу в наш соответствующий отдел», - сказали в Azericard.

Отметим, что Azericard предоставляет услуги обработки платежей 14 банкам в Азербайджане и за рубежом, все они являются членами международных платежных систем. Партнерами Azericard являются Банк ABB, Pasha Bank, Xalq Bank, Premium Bank, Банк Республика, Ziraat Bank, Банк «Евразия», Yelo Bank, Rabitabank, Turan Bank, Банк IBA-Москва, Банк AFB, «Экспрессбанк» и AccessBank.

* * * 15:56

Мобильные приложения таких банков, как ABB, Rabitabank, Accesbank и других, приостановили работу или работают со сбоями.

В редакцию haqqin.az обратились пользователи банковских карт, у которых имело место несанкционированное списание денег со счетов. На телефоны пользователей карт поступили SMS-сообщения такого содержания: «Уважаемый клиент, в связи с техническими неполадками операции с банковскими картами временно недоступны. Благодарим вас за понимание и терпение!»

При этом у некоторых пользователей баланс карт ушел в минус.

Haqqin.az пытается получить в банках Азербайджана информацию о происходящем.

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