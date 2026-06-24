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NEQSOL Academy запустила образовательную платформу SkillHub

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16:03 328

NEQSOL Academy объявила о запуске SkillHub – новой цифровой образовательной платформы, открытой для всех и созданной для поддержки людей на каждом этапе их профессионального и личностного развития.

SkillHub открывает бесплатный доступ к знаниям, навыкам и компетенциям будущего, необходимым для успеха в современном быстро меняющемся мире, где технологии играют ключевую роль.

Созданная на основе образовательного контента мирового уровня от CrossKnowledge и полностью финансируемая со стороны NEQSOL Holding, платформа SkillHub от NEQSOL Academy предоставляет доступ к ресурсам профессионального развития в таких направлениях, как искусственный интеллект, лидерство, коммуникация, основы бизнеса и личностное развитие.

Согласно концепции NEQSOL Academy – в любом месте, в любое время, SkillHub предлагает гибкий формат обучения, обеспечивающий доступ к образовательным материалам с различных устройств и независимо от местоположения пользователя.

SkillHub работает на базе решений CrossKnowledge – глобального поставщика цифрового обучения, которому доверяют ведущие международные компании, включая BlackRock, BNP Paribas, Schneider Electric, Orange, Sanofi, Carrefour и ArcelorMittal. Контент платформы разработан в сотрудничестве с экспертами и преподавателями, связанными с такими учебными заведениями, как Harvard, Stanford, INSEAD, Cambridge, Wharton, London Business School и HEC Paris. Платформа построена на базе Enocta – партнера NEQSOL Academy в области систем управления обучением.

«Инвестиции в обучение и профессиональное развитие имеют ключевое значение для формирования сильных организаций и устойчивых сообществ», – отметил Кирилл Рубинский, главный исполнительный директор NEQSOL Holding. SkillHub отражает наше стремление создавать значимые возможности для молодых специалистов, предоставляя им доступ к качественным образовательным ресурсам и поддерживая их развитие на протяжении всей профессиональной карьеры».

«При выборе платформы для SkillHub мы стремились найти решение, сочетающее академические достижения и подтверждённый международный опыт», – отметил Мерич Тунч, главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding.

«CrossKnowledge объединяет высококачественный контент, признанную экспертную базу и современный цифровой образовательный опыт, отвечающий потребностям сегодняшних пользователей".

Доступ к SkillHub и регистрация: https://neqsolacademy.com/  

Видео-презентация SkillHub: 

О NEQSOL Holding

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности. Группа обслуживает 25 миллионов клиентов и насчитывает свыше 20000 сотрудников по всему миру.

О NEQSOL Academy

NEQSOL Academy – корпоративная образовательная экосистема NEQSOL Holding, направленная на развитие культуры непрерывного обучения, профессионального роста и обмена знаниями в группе компаний. NEQSOL Academy предлагает современные образовательные возможности на нескольких языках и реализует инновационные программы развития для сотрудников и внешней аудитории, руководствуясь концепцией «В любом месте, в любое время».

О CrossKnowledge

CrossKnowledge является одним из мировых лидеров в области цифровых образовательных решений, помогающий организациям развивать знания и навыки сотрудников благодаря сочетанию экспертного контента, образовательных технологий и профессиональных услуг. Более 20 лет CrossKnowledge оказывает поддержку ведущим международным организациям в формировании компетенций, необходимых для будущего, и развитии культуры непрерывного обучения.

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