NEQSOL Academy запустила образовательную платформу SkillHub

SkillHub открывает бесплатный доступ к знаниям, навыкам и компетенциям будущего, необходимым для успеха в современном быстро меняющемся мире, где технологии играют ключевую роль.

NEQSOL Academy объявила о запуске SkillHub – новой цифровой образовательной платформы, открытой для всех и созданной для поддержки людей на каждом этапе их профессионального и личностного развития.

Созданная на основе образовательного контента мирового уровня от CrossKnowledge и полностью финансируемая со стороны NEQSOL Holding, платформа SkillHub от NEQSOL Academy предоставляет доступ к ресурсам профессионального развития в таких направлениях, как искусственный интеллект, лидерство, коммуникация, основы бизнеса и личностное развитие.

Согласно концепции NEQSOL Academy – в любом месте, в любое время, SkillHub предлагает гибкий формат обучения, обеспечивающий доступ к образовательным материалам с различных устройств и независимо от местоположения пользователя.

SkillHub работает на базе решений CrossKnowledge – глобального поставщика цифрового обучения, которому доверяют ведущие международные компании, включая BlackRock, BNP Paribas, Schneider Electric, Orange, Sanofi, Carrefour и ArcelorMittal. Контент платформы разработан в сотрудничестве с экспертами и преподавателями, связанными с такими учебными заведениями, как Harvard, Stanford, INSEAD, Cambridge, Wharton, London Business School и HEC Paris. Платформа построена на базе Enocta – партнера NEQSOL Academy в области систем управления обучением.

«Инвестиции в обучение и профессиональное развитие имеют ключевое значение для формирования сильных организаций и устойчивых сообществ», – отметил Кирилл Рубинский, главный исполнительный директор NEQSOL Holding. SkillHub отражает наше стремление создавать значимые возможности для молодых специалистов, предоставляя им доступ к качественным образовательным ресурсам и поддерживая их развитие на протяжении всей профессиональной карьеры».

«При выборе платформы для SkillHub мы стремились найти решение, сочетающее академические достижения и подтверждённый международный опыт», – отметил Мерич Тунч, главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding.

«CrossKnowledge объединяет высококачественный контент, признанную экспертную базу и современный цифровой образовательный опыт, отвечающий потребностям сегодняшних пользователей".

Доступ к SkillHub и регистрация: https://neqsolacademy.com/

Видео-презентация SkillHub: