В Британии закрывают сотни школ

Сотни учебных заведений в Великобритании отменили занятия или перешли на сокращенный график из-за экстремальной жары, накрывшей Англию и Уэльс. Об этом сообщает телеканал SkyNews.

С 9 часов утра (по местному времени) среды в Англии и Уэльсе начал действовать «красный» уровень предупреждения в связи с экстремальной жарой, сопровождающейся также повышенной влажностью.

В ряде местностей ночные температуры составляли 21-22°C.

Днем столбик термометра может подняться до около 35°C и побить абсолютный рекорд июня – 35,6°C в Хэмпшире в 1976 году. Не исключают, что в среду-четверг может быть обновлен и абсолютный жаркий рекорд для Британии. Сейчас это 40,3°C, зафиксированные в Линкольншире в июле 2022 года.

Автомобилистам напомнили о запрете сидеть в неподвижном заведенном автомобиле для пользования кондиционером – за это грозит штраф от 40 фунтов стерлингов.