Скрытая опасность в игрушках

По ее словам, поскольку иммунная система младенцев в первые месяцы и годы жизни ещё полностью не сформирована, бактерии, вирусы, остатки слюны и пыль, накапливающиеся на игрушках, могут способствовать распространению различных инфекций.

Как педиатр я всегда говорю родителям, что одним из важнейших аспектов ухода за ребенком является гигиена окружающей среды. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сообщила педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К. Я. Фараджевой министерства Гюльнара Ильясова.

«Особенно в период прорезывания зубов дети практически все предметы тянут в рот, поэтому игрушки необходимо регулярно и правильно очищать. Например, пластиковые и силиконовые игрушки, которые ребёнок постоянно держит в руках и берёт в рот, следует мыть ежедневно. Игрушку необходимо немедленно вымыть, если она упала на пол, если ею пользовался другой ребёнок, а также если малыш перенёс грипп, кишечную инфекцию или заболевания полости рта», — отметила специалист.

Педиатр подчеркнула, что самым безопасным способом очистки является использование тёплой воды и мягкого мыла, предназначенного для детей. «После мытья игрушки необходимо тщательно ополаскивать и полностью высушивать. Мы не рекомендуем часто использовать сильные дезинфицирующие средства, поскольку остатки химических веществ могут попасть в организм ребёнка через рот. Тканевые игрушки накапливают больше пыли, аллергенов и микроорганизмов, поэтому их следует стирать не реже одного раза в неделю и также полностью высушивать», — сказала Г.Ильясова.

Врач отметила, что на влажных игрушках могут развиваться плесень и грибок.

Педиатр Минздрава также рассказала, что «у детей, которые растут рядом с животными, могут быть лучше развиты чувство эмпатии и эмоциональная привязанность. Однако иммунная система младенцев и маленьких детей остается чувствительной, поэтому крайне важно строго соблюдать правила гигиены».

По ее словам, детям и всем членам семьи необходимо прививать привычку регулярно мыть руки: «После контакта с животным, очистки его мисок для еды, смены наполнителя или туалетного лотка, а также после контакта со слюной животного руки следует мыть с мылом и водой не менее 20 секунд. Здоровье домашних животных напрямую связано со здоровьем всей семьи».

Педиатр отметила, что очень важно своевременно проводить вакцинацию домашних животных и регулярно осуществлять противопаразитарную обработку. По её словам, в некоторых случаях паразиты могут передаваться детям, вызывая проблемы с кишечником и аллергические реакции. «Если в доме есть кошка и беременная женщина, необходимо соблюдать особую осторожность при уборке кошачьего туалета из-за риска токсоплазмоза. По возможности эту обязанность должен выполнять другой член семьи», — подчеркнула она.

В завершение Г.Ильясова отметила, что содержание домашних животных не представляет опасности для детей и, напротив, при соблюдении правил гигиены может быть полезным: «Главное — это регулярная уборка, правильная гигиена рук и постоянный контроль за состоянием здоровья животного».