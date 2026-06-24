Иран заявил США: никакой платы и поборов

«Вопреки тревожным фейковым новостям, Иран проинформировал США, что никаких пошлин, никакой платы за страховку и иных каких-либо поборов не берет и не получает с судов, идущих через Ормузский пролив. А если это неверная информация, переговоры закончатся сразу же!» - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Тегеран сообщил Вашингтону, что не берет пошлин с судов в Ормузском проливе, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

Трамп заверил, что США пока что не платили Ирану никаких денежных сумм и не передавали ему денег из ранее замороженных иранских средств. «Мы разблокируем некоторую часть их денег, полностью под нашим контролем, для наших фермеров и скотоводов для приобретения кукурузы, пшеницы, соевых бобов и так далее. Ирану крайне нужно продовольствие», — объяснил президент.

Ранее Трамп заявил, что США могут взять под контроль Ормузский пролив, если не удастся достигнуть соглашения с Ираном. «Мы можем забрать себе пролив, если это потребуется», - сказал он в эфире Fox News.

По его словам, в таком случае США введут плату за пересечение пролива: 20% перевозимой нефти. При этом власти США ранее заявляли, что выступают против того, чтобы Иран вводил плату за движение судов через пролив.