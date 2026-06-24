Эмин Амруллаев встретился с победителями республиканских предметных олимпиад

24 июня министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с учащимися, которые добились высоких результатов на республиканских предметных олимпиадах и были удостоены звания «Первые среди первых».
В ходе встречи участники олимпиад рассказали о процессе подготовки к международным состязаниям, своих достижениях и планах на будущее.
Министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил учащихся с высокими результатами и назвал их успех важным показателем интеллектуального потенциала страны и целенаправленной работы, проводимой в системе образования. Министр отметил, что результаты, достигнутые на национальных и международных олимпиадах, свидетельствуют о том, что интерес азербайджанской молодежи к науке, исследованиям и интеллектуальным состязаниям с каждым годом растет.
На встрече обсуждались вопросы развития олимпийского движения, поддержки талантливых учеников и возможностей для их дальнейшего академического развития. На интересующие учащихся вопросы были даны ответы, и им пожелали успехов в будущих начинаниях.
В завершение была сделана памятная фотография.