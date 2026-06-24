Эмин Амруллаев встретился с победителями республиканских предметных олимпиад

24 июня министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с учащимися, которые добились высоких результатов на республиканских предметных олимпиадах и были удостоены звания «Первые среди первых».

В ходе встречи участники олимпиад рассказали о процессе подготовки к международным состязаниям, своих достижениях и планах на будущее.