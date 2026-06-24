Неизвестные обстреляли автобусы с пассажирами в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два рейсовых автобуса с пассажирами.

Во время обстрела одна из пуль пробила стекло и прилетела мужчине прямо в живот. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, а также вызвали полицию.

Снимки опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к городской администрации. На кадрах видно, что пули пробили насквозь стекла автобуса. Какое именно оружие во время обстрела использовали стрелки, пока неизвестно.