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Неизвестные обстреляли автобусы с пассажирами в Екатеринбурге

ФОТО
16:53 357

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два рейсовых автобуса с пассажирами.

Во время обстрела одна из пуль пробила стекло и прилетела мужчине прямо в живот. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, а также вызвали полицию.

Снимки опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к городской администрации. На кадрах видно, что пули пробили насквозь стекла автобуса. Какое именно оружие во время обстрела использовали стрелки, пока неизвестно.

По данным местных СМИ, рейсовые автобусы в момент обстрела находились в районе «Солнечный».

В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что информация о происшествии поступила в отдел полиции № 12. «Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — сообщили в ведомстве.

По словам местных жителей, огонь мог вестись со стороны строящихся неподалеку домов.

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