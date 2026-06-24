Unibank заключил соглашение с Finance in Motion о привлечении финансирования в размере 10 млн евро

Unibank подписал двухлетнее соглашение о привлечении кредитной линии в размере 10 млн евро от Европейского фонда для Юго-Восточной Европы (EFSE), который совместно управляется международной компанией по управлению активами Finance in Motion. Полученные средства будут полностью направлены на финансирование микро, малых и средних предприятий (ММСП) в рамках кредитной программы банка.

Исполняющий обязанности Председателя Правления Unibank Гейбат Гадиров отметил: «Для нас этот шаг — не просто финансовая сделка, а стратегический вектор развития. Сотрудничество с Finance in Motion позволит Unibank усилить поддержку бизнеса, деятельность которого соответствует целям устойчивого развития. Направляя средства исключительно на надежные и социально значимые инициативы, мы осознанно инвестируем в стабильное и здоровое будущее нашей экономики».

Региональный директор Finance in Motion OxanaBinzaru добавила:

«Посредством EFSE мы стремимся расширять возможности местных финансовых институтов, таких как Unibank, в сфере ответственного финансирования ММСП, способствуя устойчивому экономическому росту и ощутимому социальному эффекту».

О фонде EFSE

Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) — это фонд импакт-инвестиций, направленный на стимулирование экономического развития и повышения благосостояния в странах Юго-Восточной Европы и Кавказа. Через два своих субфонда — Региональный субфонд (RSF) и Украинский субфонд (USF) — EFSE предоставляет специализированные финансовые решения для поддержки предпринимательства, расширения финансовой доступности и развития местных экономик.

Фонд был создан в 2005 году по инициативе Банка развития KfW при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Европейской комиссии. Будучи первым в своем роде государственно-частным партнерством, EFSE привлекает капитал от донорских организаций, международных финансовых институтов и частных институциональных инвесторов.

Управляющим портфелем EFSE выступает немецкая компания Finance in Motion GmbH, а управляющей компанией фонда является Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (Люксембург).

Дополнительная информация: www.efse.lu

О Finance in Motion

Finance in Motion структурирует, управляет и консультирует фонды с совокупным объемом активов около 4 млрд евро. Все 10 фондов компании классифицированы в соответствии со статьей 9 регламента SFDR. Эти фонды прямых инвестиций создают положительное воздействие на людей и окружающую среду через региональных финансовых посредников, прямые инвестиции, консультационные услуги и программы по развитию потенциала.

Основанная в Германии компания обладает глубокой локальной экспертизой — от Латинской Америки до Восточной Европы — и уже более 20 лет инвестирует в развивающиеся рынки.

Дополнительная информация: www.finance-in-motion.com

О Unibank

Unibank является одним из ведущих частных банков Азербайджана и системно значимым финансовым институтом страны. Основанный в 1992 году, банк обслуживает розничных клиентов и бизнес через широкую филиальную сеть и постоянно развивающуюся цифровую банковскую платформу.

В последние годы Unibank уделяет особое внимание укреплению своей роли в сфере устойчивого финансирования и определил развитие структурированных решений в области зеленого финансирования как одно из своих стратегических направлений.

Дополнительная информация: https://unibank.az