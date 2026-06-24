АФФА о бонусах в 2,5 млн манатов и бюджете ПФЛ

Согласно решению Исполкома АФФА от 3 февраля 2025 года, в рамках нового механизма поощрения, впервые примененного в азербайджанском футболе, были произведены выплаты клубам Премьер-лиги, говорится в информации на сайте АФФА.

«Как известно, этот механизм был создан АФФА для стимулирования развития местных футболистов, укрепления финансовой стабильности клубов и оказания дополнительной поддержки развитию национального футбола в целом, - сообщает Ассоциация. - Согласно правилам, разработанным АФФА, бонусный фонд был сформирован за счет взносов, уплаченных клубами за легионеров, и распределялся в зависимости от игрового времени местных футболистов в матчах Премьер-лиги.

Первый сезон нового механизма поощрения АФФА получился успешным. Данный механизм поощрения направлен на то, чтобы побудить клубы проявлять больше доверия к местным и, в частности, к молодым футболистам, уделять приоритетное внимание их развитию и вносить вклад в формирование будущего азербайджанского футбола.

Согласно решению, в общей сложности 12 клубам, играющим в Премьер-лиге, было выплачено 2 млн 560 тысяч манатов. Клуб «Габала», показавший лучший результат в распределении бонусов, получил 379 987 манатов и дополнительно 50 000 манатов в качестве специального приза. Занявший второе место «Сумгаит» заработал 299 197 манатов, а клуб «Шамахы», ставший третьим, получил из фонда 267 314 манатов.

Кроме того, АФФА разрешила Профессиональной футбольной лиге оставить себе 1,5 млн манатов из собранных средств.

В соответствии с соглашением между АФФА и ПФЛ об организации и проведении чемпионата АФФА предоставила ПФЛ право включать в свой бюджет средства, полученные от финансовых санкций, наложенных Дисциплинарным комитетом АФФА, а также от взносов за легионеров.

Учитывая, что механизм поощрения оказывает положительное влияние на развитие местных футболистов, деятельность клубов и азербайджанский футбол в целом, планируется продолжить проект в следующем сезоне».