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Зеленский: Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту

17:17 1537

Россия перекидывает системы противовоздушной обороны в Москву и район Керченского моста — в других направлениях защита существенно ослаблена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинская разведка получила внутренние российские документы, содержащие оценку последствий украинских дальнобойных ударов.

Также в документах, по словам Зеленского, зафиксированы ответные меры, которые принимает российское руководство.

«Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту», - сообщил Зеленский.

По его словам, именно эти два направления российское руководство определило приоритетными для защиты.

«Фактически именно эти два периметра россияне получили команды защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины», - отметил Зеленский.

Отдельно глава государства сообщил, что получил доклад по состоянию российского ракетного производства и стратегической авиации.

По его словам, Украина готовит новые ответные шаги на продолжение войны и удары по украинской территории.

Зеленский также отметил, что Украина уже предоставила свои дипломатические предложения, а ответственность за затягивание войны возложила на российское руководство.

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