В планах Ирана – переговоры

Разрабатываются планы проведения отдельных региональных переговоров о примирении между Ираном и странами Персидского залива, которые состоятся в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломата, осведомленного о подготовке к встрече.

Дипломат также отметил, что переговоры между Ираном, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Ираком по вопросу Ормузского пролива отделены от мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном и сосредоточены на договоренностях по разминированию пролива и будущих операциях в нем.