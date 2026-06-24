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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

В планах Ирана – переговоры

17:23 521

Разрабатываются планы проведения отдельных региональных переговоров о примирении между Ираном и странами Персидского залива, которые состоятся в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломата, осведомленного о подготовке к встрече.

Дипломат также отметил, что переговоры между Ираном, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Ираком по вопросу Ормузского пролива отделены от мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном и сосредоточены на договоренностях по разминированию пролива и будущих операциях в нем.

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