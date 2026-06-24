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Сахиба Гафарова выступила на церемонии открытия 20-й сессии Конференции ПС ОИС

17:33 281

24 июня состоялась церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС). 

Согласно сообщению отдела пресс-службы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, на мероприятии председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова вначале зачитала обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам 20-й сессии Конференции ПС ОИС.

В своей речи на церемонии открытия Сахиба Гафарова отметила, что парламент Азербайджана берет на себя председательство в ПС ОИС с полной приверженностью развитию принципов, целей и общих ценностей Союза. Председательство Милли Меджлиса в ПС ОИС отражает преданность Азербайджана делу укрепления солидарности и тесных связей с исламским миром.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что, как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, развитие отношений с мусульманскими странами на двусторонней основе и в наших общих организациях является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан организовал множество мероприятий и выдвинул ряд инициатив, направленных на продвижение исламской культуры, демонстрацию истинной сущности ислама как религии мира и милосердия.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что Парламентский союз государств-членов Организации исламского сотрудничества стал важной и эффективной средой для укрепления солидарности и важной платформой для развития сотрудничества, совместной деятельности, выработки однозначной позиции по всеобщим вопросам: «Мы можем внести вклад в решение трудностей, с которыми сталкиваются наши общества, и добиться повышения благосостояния наших народов посредством парламентской дипломатии, диалога и обмена опытом».

Сахиба Гафарова подчеркнула, что, принимая председательство в ПС ОИС, Милли Меджлис Азербайджанской Республики готов к тесному сотрудничеству со всеми парламентами-участниками для усиления роли Союза и развития общих приоритетов.

Председательство в Парламентском союзе государств-участников Организации исламского сотрудничества перешло к Азербайджану, и в предстоящий период председателем организации будет спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

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