Сахиба Гафарова выступила на церемонии открытия 20-й сессии Конференции ПС ОИС

Согласно сообщению отдела пресс-службы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, на мероприятии председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова вначале зачитала обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам 20-й сессии Конференции ПС ОИС.

В своей речи на церемонии открытия Сахиба Гафарова отметила, что парламент Азербайджана берет на себя председательство в ПС ОИС с полной приверженностью развитию принципов, целей и общих ценностей Союза. Председательство Милли Меджлиса в ПС ОИС отражает преданность Азербайджана делу укрепления солидарности и тесных связей с исламским миром.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что, как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, развитие отношений с мусульманскими странами на двусторонней основе и в наших общих организациях является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.