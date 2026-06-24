Квартиры в жилкомплексах «Баладжары» и «Парк Хырдалан» на выгодных условиях: ежемесячный платеж от 770 манатов

Продажи в проектах «Баладжары» и «Парк Хырдалан» продолжаются! Квартиры доступны на выгодных условиях — ежемесячный платеж от 770 манатов.

В период роста цен на жилье в Баку жилые комплексы «Баладжары» и «Парк Хырдалан» от компании Kristal продолжают предлагать квартиры на выгодных условиях. Современные проекты, построенные в соответствии с высокими стандартами качества, станут отличным выбором как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций в недвижимость. Особенно выделяется проект «Парк Хырдалан» благодаря доступным ценам. В рамках проекта ежемесячный платеж за 2-комнатные квартиры-студии площадью от 44 кв. м начинается от 770 манатов, а первоначальный взнос — от 16 400 манатов. Это создает доступную возможность для семей, желающих стать владельцами собственного жилья.

«Парк Хырдалан», считающийся одним из крупнейших жилых комплексов Азербайджана, отличается масштабной территорией, просторным парком и развитой инфраструктурой. Зеленые зоны, места для отдыха и спортивные площадки создают комфортную среду для жизни, позволяя жителям сочетать динамику города с уютом и спокойствием природы. В жилом комплексе представлены квартиры с полной отделкой площадью от 44 до 96 кв. м: 2-комнатные квартиры-студии, а также 2- и 3-комнатные квартиры.