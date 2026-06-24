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Квартиры в жилкомплексах «Баладжары» и «Парк Хырдалан» на выгодных условиях: ежемесячный платеж от 770 манатов

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17:39 542

Продажи в проектах «Баладжары» и «Парк Хырдалан» продолжаются! Квартиры доступны на выгодных условиях — ежемесячный платеж от 770 манатов.

В период роста цен на жилье в Баку жилые комплексы «Баладжары» и «Парк Хырдалан» от компании Kristal продолжают предлагать квартиры на выгодных условиях. Современные проекты, построенные в соответствии с высокими стандартами качества, станут отличным выбором как для комфортного проживания, так и для выгодных инвестиций в недвижимость.

Особенно выделяется проект «Парк Хырдалан» благодаря доступным ценам. В рамках проекта ежемесячный платеж за 2-комнатные квартиры-студии площадью от 44 кв. м начинается от 770 манатов, а первоначальный взнос — от 16 400 манатов. Это создает доступную возможность для семей, желающих стать владельцами собственного жилья.

«Парк Хырдалан», считающийся одним из крупнейших жилых комплексов Азербайджана, отличается масштабной территорией, просторным парком и развитой инфраструктурой. Зеленые зоны, места для отдыха и спортивные площадки создают комфортную среду для жизни, позволяя жителям сочетать динамику города с уютом и спокойствием природы.

В жилом комплексе представлены квартиры с полной отделкой площадью от 44 до 96 кв. м: 2-комнатные квартиры-студии, а также 2- и 3-комнатные квартиры.

В проекте «Баладжары», расположенном ближе к центру города, покупателям предлагаются полностью отремонтированные квартиры площадью от 54 до 109 кв. м: 2-, 3-, 4-комнатные и квартиры-студии.

Одним из главных преимуществ проекта является продажа квартир еще на этапе строительства. Это позволяет приобрести жилье по более выгодной цене и одновременно инвестировать в недвижимость, стоимость которой в будущем может значительно вырасти.

В обоих проектах для комфорта жителей предусмотрены школы, детские сады, детские игровые площадки, зоны отдыха и спорта, а также различные объекты сферы услуг. Жилые комплексы обеспечены круглосуточной охраной и современной системой видеонаблюдения.

При строительстве используются современные технологии звуко- и теплоизоляции, система бетонных диафрагм, технология «дышащих стен», панорамные окна и высококачественные строительные материалы. Функциональные планировки позволяют максимально эффективно использовать каждый квадратный метр жилого пространства.

Доступные цены, удобные условия оплаты, развивающаяся инфраструктура и высокие стандарты строительства делают проекты «Баладжары» и «Парк Хырдалан» одними из наиболее привлекательных вариантов для тех, кто планирует приобрести жилье.

Подробная информация: *1544

Адреса:

«Баладжары» поселок Баладжары, ул. Х. Натаван, 52C 

«Парк Хырдалан»г. Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 30 

kristal.az

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