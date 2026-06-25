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Турки переиграли Запад на его же поле. «Хюрджеты» – Риму, ракеты – Берлину, корабли – Бухаресту…

Для haqqin.az комментирует турецкий генерал
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
10:18 784

Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июня с большим воодушевлением принимал в Стамбуле своего румынского коллегу Никушора Дана, был сделан один из наиболее символических шагов, ставших результатом продолжающейся на протяжении последнего десятилетия трансформации турецкой оборонной промышленности.

Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль государству, являющемуся членом НАТО и Европейского союза. Об этом заявил президент Эрдоган на церемонии передачи патрульного судна ВМС Румынии.

Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль члену НАТО и Европейского союза

Бухарест на протяжении нескольких лет изучал предложения европейских и американских компаний, участвовавших в конкурсе на строительство корабля, и после длительной оценки выбрал Турцию. Эксперты считают, что решение было частично политическим, но в большей степени — экономическим и техническим.

В комментарии для haqqin.az генерал ВВС Турции в отставке Эрдоган Каракуш отметил, что Анкара предложила Бухаресту выгодную цену, короткие сроки поставки и корабль, адаптированный к условиям Черного моря. По его словам, Румыния как член НАТО и страна, имеющая выход к Черному морю, с начала войны в Украине испытывает необходимость в ускоренном укреплении морской обороны. «Доставшееся от социалистического периода морское имущество устарело, и его недостаточно. Румыны нашли подходящую платформу для восполнения этого пробела на турецких верфях», — подчеркнул генерал.

Комментируя то, что в официальных заявлениях Румынии Турция названа «стратегическим партнером», Каракуш отметил, что после начала войны в Украине Бухарест почувствовал угрозу и стремится выстраивать отношения с Анкарой исключительно в позитивном ключе. По его словам, это заявление также подтверждает роль Турции в Черном море. Генерал подчеркнул, что продажа Турцией военных кораблей союзнику по НАТО на первый взгляд может показаться обычным делом, ведь подобное внутри альянса происходило и ранее. Однако участие Турции в этом процессе, по его мнению, имеет особое значение.

Анкара предложила Бухаресту выгодную цену, короткие сроки поставки и корабль, адаптированный к условиям Черного моря

«Анкара начала предпринимать первые шаги в военной промышленности после того, как США ввели санкции против Турции в 1964 году из‑за кипрского вопроса. А после исключения из программы F‑35 в 2019 году Турция была вынуждена действовать еще решительнее. То есть Анкара получила эти возможности в тени кризиса вокруг F‑35, в период, когда Запад ограничивал экспорт военных технологий», — сказал Каракуш.

Он напомнил, что ранее Турция продала Пакистану четыре военных корабля, добавив, что в других сферах оборонной промышленности также ожидаются важные события.

Каракуш сообщил haqqin.az, что в ближайшее время Турция продаст Италии 20 самолетов местного производства Hürjet. Кроме того, на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, планируется обсуждение продажи Германии новых дальнобойных ракет турецкого производства.

В ближайшее время Турция продаст Италии 20 самолетов местного производства Hürjet

Оборонная промышленность: новый язык дипломатии

По мнению аналитиков, основными темами переговоров между Анкарой и Бухарестом стали безопасность Черного моря, вопросы управления миграцией с Востока на Запад и предстоящий саммит НАТО. Особое значение имеет Черное море, превратившееся в поле боя между Россией и Украиной. Румыния на западном побережье Черного моря размещает один из важнейших морских активов НАТО. Эксперты считают, что на саммите Альянса в Анкаре будут приняты важные решения по безопасности Черного моря на фоне продолжающейся войны в Украине.

Турецкие эксперты отмечают, что тот факт, что Румыния — член ЕС — рассматривает Турцию не только как торгового партнера, но и как надежного союзника в сфере оборонной промышленности и безопасности, может стать сигналом и для других членов организации. Аналитики подчеркивают, что новые трансферы военных технологий способны открыть дипломатии новые пути, отличные от традиционных демонстраций силы.

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