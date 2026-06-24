«Моссад» меняет стратегию по Ирану

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на The Independent и ряд израильских СМИ, Гофман, приступивший к исполнению обязанностей 2 июня, также меняет структуру «Моссада» и готовит ее реорганизацию. Связаны данные изменения с тем, что стратегия его предшественника Давида Барнеа по Ирану провалилась во время последней войны. Согласно сообщениям, Гофман считает неудачной стратегию, основанную на манипуляциях через соцсети, кибератаках, диверсиях с участием курдов и других оппозиционных Ирану групп.

Следует отметить, что после достижения договоренности между США и Ираном позиции правительства Нетаньяху в Израиле ощутимо ослабли. Недавний опрос показал: 92% израильтян считают, что Иран «выиграл войну», а 82,9% полагают, что военная кампания ослабила долгосрочную безопасность Израиля. По данным трех израильских чиновников, ранее в этом году Гофман заявил премьер‑министру Биньямину Нетаньяху, что война с Ираном приведет к быстрому краху правительства в Тегеране.

Тем не менее спустя почти четыре месяца правительство ИРИ остается у власти, несмотря на несколько недель конфликта с США и Израилем. Администрация Трампа тем временем вступила в переговоры с Ираном по его ядерной программе, достигнув предварительной договоренности о прекращении боевых действий.

Как пишет The Jerusalem Post, новый директор планирует преобразовать часть агентства, чтобы внедрить новые стратегии для выполнения миссии. На фоне обсуждений о провале планов по смене власти в Иране 18 июня был уволен заместитель директора «Моссада», личность которого строго засекречена. В СМИ он фигурирует под условным именем «А» или «Алеф». В израильской разведке этот человек проработал более 20 лет. Крупные израильские СМИ, такие как Channel 12 и Ynet, связывают его увольнение с провалом планов «Моссада» по смене власти в Иране.

«Алеф», которого многие считают одним из самых опытных сотрудников «Моссада», занимал должность заместителя директора при Давиде Барнеа и считался его вероятным преемником. Однако Нетаньяху обошел его и назначил главой «Моссада» Гофмана — своего бывшего военного секретаря. По данным Ynet, Барнеа выступал против назначения Гофмана и поддерживал кандидатуру «Алефа». Имя нового заместителя директора пока не объявлено.

Channel 12 сообщил, что «Алеф» руководил секретным проектом, запущенным около года назад, в котором участвовали сотни человек, а бюджет оценивался в 344 миллиона долларов. По словам неназванных израильских чиновников, операция была частью более широких усилий, направленных на ослабление или крах правящей системы Ирана.

В этот секретный проект входили кибероперации, сбор разведданных, диверсии, а также использование курдов как внутри Ирана, так и базирующихся на севере Ирака вооруженных группировок PJAK, «Комала» и других.

Планы израильской разведки использовать курдов для смены власти в Иране известны давно. 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить масштабные авиаудары по Ирану, появились сообщения, что курдские группировки на севере Ирака могут перейти в наступление и захватить ряд населенных пунктов на западе Ирана. Президент США Дональд Трамп также заявлял, что курды начнут наземное наступление на Иран и что им отправляется оружие. Однако позже Трамп отложил эти планы — по имеющимся сообщениям, из‑за возражений со стороны Турции.

Недавно израильская газета Yedioth Ahronot написала, что «Моссад» поставлял курдским группировкам оружие, конфискованное у ХАМАСа в Газе и «Хезболлы» в Ливане, чтобы ослабить влияние Ирана. Сообщалось, что ЦРУ первоначально участвовало в этой инициативе, но позже вышло из нее по приказу Трампа.

Несколько дней назад лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что «курдский план» Нетаньяху по Ирану был заблокирован Турцией. «Нетаньяху не учел влияния Эрдогана на Вашингтон. Эрдоган поставил его на место», — сказал Лапид. Он резко раскритиковал стратегию Нетаньяху по Ирану, назвав ее «провальной».

Напомним, в начале войны иранские силы наносили интенсивные ракетные и дроновые удары по базам курдских группировок на севере Ирака.