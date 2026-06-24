USD 1.7000
EUR 1.9317
RUB 2.2810
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Айхан Гаджизаде из Баку отвечает Франции

18:17 636

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал ответы Министерства Европы и иностранных дел Франции на вопросы членов Национального собрания этой страны.

Как сообщили в МИД, в Баку решительно осудили и отвергли необоснованные ответы Министерства Европы и иностранных дел, опубликованные 23 июня на интернет-странице парламента, на вопросы членов Национального собрания Франции, касающиеся поддержки армян, «переселенных из Нагорного Карабаха», «судьбы армянских заключенных и их освобождения», «армянского религиозного и культурного наследия», «прав человека в азербайджано-армянском мирном процессе», а также «прав человека в Азербайджане».

В министерстве заявили, что позиция французской стороны является очередным проявлением предвзятого подхода, который Париж на протяжении длительного времени демонстрирует в отношении азербайджано-армянского процесса нормализации.

В МИД также выразили сожаление в связи с тем, что в ответах французской стороны значительное внимание уделено вопросам безопасности Армении, положению «армян из Нагорного Карабаха» и «лиц армянского происхождения, удерживаемых в Азербайджане», однако при этом не упоминаются такие вопросы, как почти 30-летняя оккупация азербайджанских территорий Арменией, нанесенный ущерб и разрушения, превращение более миллиона азербайджанцев в вынужденных переселенцев и беженцев, судьбы пропавших без вести лиц, а также сохраняющаяся минная угроза.

То, что французская сторона, несмотря на позиционирование себя в качестве сторонника мирного процесса, делает особый акцент на оборонном сотрудничестве с Арменией и поощряет деятельность миссии EUMA, еще раз показывает, что Франция полностью далека от нейтралитета в регионе. Расширение Францией военного сотрудничества с Арменией, ее вооружение и демонстрация односторонней политической позиции в регионе не служат миру. Напротив, подобные шаги поощряют реваншистские тенденции и наносят удар по процессу нормализации.

Утверждения об «армянских пленных и удерживаемых лицах» полностью противоречат реальности. Превращение этого вопроса в предмет политических манипуляций и попытки поставить под сомнение решение суда недопустимы. Лица армянского происхождения были привлечены в Азербайджане к ответственности за конкретные преступные деяния в соответствии с национальным законодательством и международным правом. Лидеры сепаратистов и другие лица армянского происхождения, о которых Франция, наряду с Арменией, заботилась около 30 лет, осуждены за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки, другие тяжкие преступления и отбывают наказание.

Айхан Гаджизаде из Баку отвечает Франции
Айхан Гаджизаде из Баку отвечает Франции
18:17 637
«Моссад» меняет стратегию по Ирану
«Моссад» меняет стратегию по Ирану сенсационные подробности
18:14 841
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом новость дополнена; фото
18:42 7096
Наш Каспий чистят от нефти лопатами. А как у них?
Наш Каспий чистят от нефти лопатами. А как у них? От Аляски до Галисии…
15:45 2455
Зеленский: Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту
Зеленский: Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту
17:17 1540
С карт азербайджанцев массово списываются деньги. Azericard выступил с заявлением
С карт азербайджанцев массово списываются деньги. Azericard выступил с заявлением обновлено 17:16
17:16 4982
Атака на Сумы и Конотоп: есть пострадавшие
Атака на Сумы и Конотоп: есть пострадавшие обновлено 16:36
16:36 1687
Ильхам Алиев принял делегацию Турции
Ильхам Алиев принял делегацию Турции фото; новость дополнена
16:07 1425
Рафаэль Физиев: «Мою семью выселили из Азербайджана… Но я вернулся»
Рафаэль Физиев: «Мою семью выселили из Азербайджана… Но я вернулся» 3 дня до турнира UFC в Баку; обновлено 15:52
15:52 3768
Лилипуты вяжут ядерного Гулливера. А их собственный плот трещит по швам…
Лилипуты вяжут ядерного Гулливера. А их собственный плот трещит по швам… наша аналитика; все еще актуально
01:44 7473
Топливный кризис в России усиливается: лимиты в каждом четвертом регионе
Топливный кризис в России усиливается: лимиты в каждом четвертом регионе обновлено 15:32
15:32 1918

ЭТО ВАЖНО

Айхан Гаджизаде из Баку отвечает Франции
Айхан Гаджизаде из Баку отвечает Франции
18:17 637
«Моссад» меняет стратегию по Ирану
«Моссад» меняет стратегию по Ирану сенсационные подробности
18:14 841
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом
Галибаф – Алиеву: В период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан был рядом новость дополнена; фото
18:42 7096
Наш Каспий чистят от нефти лопатами. А как у них?
Наш Каспий чистят от нефти лопатами. А как у них? От Аляски до Галисии…
15:45 2455
Зеленский: Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту
Зеленский: Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту
17:17 1540
С карт азербайджанцев массово списываются деньги. Azericard выступил с заявлением
С карт азербайджанцев массово списываются деньги. Azericard выступил с заявлением обновлено 17:16
17:16 4982
Атака на Сумы и Конотоп: есть пострадавшие
Атака на Сумы и Конотоп: есть пострадавшие обновлено 16:36
16:36 1687
Ильхам Алиев принял делегацию Турции
Ильхам Алиев принял делегацию Турции фото; новость дополнена
16:07 1425
Рафаэль Физиев: «Мою семью выселили из Азербайджана… Но я вернулся»
Рафаэль Физиев: «Мою семью выселили из Азербайджана… Но я вернулся» 3 дня до турнира UFC в Баку; обновлено 15:52
15:52 3768
Лилипуты вяжут ядерного Гулливера. А их собственный плот трещит по швам…
Лилипуты вяжут ядерного Гулливера. А их собственный плот трещит по швам… наша аналитика; все еще актуально
01:44 7473
Топливный кризис в России усиливается: лимиты в каждом четвертом регионе
Топливный кризис в России усиливается: лимиты в каждом четвертом регионе обновлено 15:32
15:32 1918
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться