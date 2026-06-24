Айхан Гаджизаде из Баку отвечает Франции

Как сообщили в МИД, в Баку решительно осудили и отвергли необоснованные ответы Министерства Европы и иностранных дел, опубликованные 23 июня на интернет-странице парламента, на вопросы членов Национального собрания Франции, касающиеся поддержки армян, «переселенных из Нагорного Карабаха», «судьбы армянских заключенных и их освобождения», «армянского религиозного и культурного наследия», «прав человека в азербайджано-армянском мирном процессе», а также «прав человека в Азербайджане».

В министерстве заявили, что позиция французской стороны является очередным проявлением предвзятого подхода, который Париж на протяжении длительного времени демонстрирует в отношении азербайджано-армянского процесса нормализации.

В МИД также выразили сожаление в связи с тем, что в ответах французской стороны значительное внимание уделено вопросам безопасности Армении, положению «армян из Нагорного Карабаха» и «лиц армянского происхождения, удерживаемых в Азербайджане», однако при этом не упоминаются такие вопросы, как почти 30-летняя оккупация азербайджанских территорий Арменией, нанесенный ущерб и разрушения, превращение более миллиона азербайджанцев в вынужденных переселенцев и беженцев, судьбы пропавших без вести лиц, а также сохраняющаяся минная угроза.

То, что французская сторона, несмотря на позиционирование себя в качестве сторонника мирного процесса, делает особый акцент на оборонном сотрудничестве с Арменией и поощряет деятельность миссии EUMA, еще раз показывает, что Франция полностью далека от нейтралитета в регионе. Расширение Францией военного сотрудничества с Арменией, ее вооружение и демонстрация односторонней политической позиции в регионе не служат миру. Напротив, подобные шаги поощряют реваншистские тенденции и наносят удар по процессу нормализации.

Утверждения об «армянских пленных и удерживаемых лицах» полностью противоречат реальности. Превращение этого вопроса в предмет политических манипуляций и попытки поставить под сомнение решение суда недопустимы. Лица армянского происхождения были привлечены в Азербайджане к ответственности за конкретные преступные деяния в соответствии с национальным законодательством и международным правом. Лидеры сепаратистов и другие лица армянского происхождения, о которых Франция, наряду с Арменией, заботилась около 30 лет, осуждены за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки, другие тяжкие преступления и отбывают наказание.