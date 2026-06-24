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Румынский парламент об объединении с Молдовой

19:03 1458

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Румынии 24 июня фактически одобрила законопроект об объединении с Молдовой. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Документ был внесен в парламент еще 14 апреля. Как пояснила председатель Сената (верхней палаты парламента) Наталья Елена Интотеро, срок рассмотрения истек, и проект считается негласно принятым.

Законопроект закрепляет приверженность Румынии заключительному акту хельсинкской конференции ОБСЕ, где допускается мирное дипломатическое изменение границ. В тексте прямо говорится о решении объединить Румынию и Республику Молдова.

Проект предусматривает немедленное начало переговоров с Кишиневом об интеграции. Однако окончательное решение о переходе Молдовы под юрисдикцию Бухареста должен вынести Сенат.

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