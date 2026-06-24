В Ханкенди открыт новый зал дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана оснастила спортивный объект современными татами и необходимым оборудованием. Имеются раздевалки и другие вспомогательные помещения. Созданная инфраструктура позволяет более чем 100 спортсменам тренироваться в комфортных и безопасных условиях.

Открытие нового зала стало очередным шагом в реализации политики по развитию дзюдо и расширению спортивной инфраструктуры в регионах страны.

Отметим, что в период с 2022 по 2026 год новые залы дзюдо были введены в эксплуатацию в Гяндже, Сумгаите, Гусаре, Агстафе, Загатале, Геранбое, Сабирабаде, Зиря, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе, Имишли, Шабране, Дашкесане и Евлахе.

Кроме того, 202 спортивных зала в Баку и регионах получили в общей сложности 14 300 татами, что позволило существенно улучшить условия для подготовки спортсменов по всей стране.