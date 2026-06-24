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В Ханкенди открыт новый зал дзюдо

ФОТО
Отдел спорта
19:39 511

В городе Ханкенди начал работу новый зал дзюдо, расположенный в средней школе N4 имени Низами Гянджеви.

Федерация дзюдо Азербайджана оснастила спортивный объект современными татами и необходимым оборудованием. Имеются раздевалки и другие вспомогательные помещения. Созданная инфраструктура позволяет более чем 100 спортсменам тренироваться в комфортных и безопасных условиях.

Открытие нового зала стало очередным шагом в реализации политики по развитию дзюдо и расширению спортивной инфраструктуры в регионах страны.

Отметим, что в период с 2022 по 2026 год новые залы дзюдо были введены в эксплуатацию в Гяндже, Сумгаите, Гусаре, Агстафе, Загатале, Геранбое, Сабирабаде, Зиря, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе, Имишли, Шабране, Дашкесане и Евлахе. 

Кроме того, 202 спортивных зала в Баку и регионах получили в общей сложности 14 300 татами, что позволило существенно улучшить условия для подготовки спортсменов по всей стране.

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