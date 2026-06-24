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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

В Баку заявили о новом порядке в исламском мире

19:44 961

Страны Западной Азии и исламского мира должны установить новый порядок, опираясь на собственные возможности, ресурсы и народы. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф на встрече с турецким коллегой Нуманом Куртулмушем в Баку.

Галибаф заявил, что после 40-дневной войны против Ирана влияние США ослабло, а напряженность на Ближнем Востоке была создана Израилем.

Куртулмуш, в свою очередь, отметил, что война против Ирана не имела международной легитимности: «Мы солидарны с иранским правительством и народом, Турция разделяет вашу скорбь».

Напомним, встреча состоялась в рамках 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедшей в Баку.

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