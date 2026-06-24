Нетаньяху: Если кто-то пришел убить тебя, убей его первым

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, пока он остается на своей должности, ЦАХАЛ продолжит удерживать «зону безопасности» на юге Ливана.

«Мне говорили: «Премьер-министр, остановитесь. Стоп. Не входите в Рафах. Давайте заключим сделку. Не держитесь за Филадельфийский коридор. Мы уйдем из сектора Газа. Мы оставим за собой 0% сектора Газа. Мы вернем заложников. Это будет победа. Мы преподнесем это как победу». Я точно помню эти слова: «Мы преподнесем это как победу». Они очень хороши в том, как преподносить вещи. И я сказал: «Нет».

Сегодня мы находимся почти в 70% сектора Газа. Мы душим ХАМАС. Мы ликвидировали одного из его последних высокопоставленных лидеров.

И знаете, что произошло после того, как мы его ликвидировали? Ничего. Ни одной ракеты. Ни одного снаряда. Ни единого выстрела. Да, ХАМАС все еще там. И с этим мы тоже разберемся.

Нам говорили: «Не входите в Сирию». Говорили, что это немудро. Говорили, что это неоправданно. Мы вошли туда со всей силой.

Мне говорили: «Не входите в Рафах». Знаете, почему они это говорили? Потому что президент Соединенных Штатов заявил, что прекратит поставки оружия. Я сказал: «Я его очень уважаю. Он был с нами в начале войны. Но у нас нет выбора. Мы войдем. И если потребуется, мы будем сражаться ногтями». Бывают моменты, когда нужно уметь сказать «нет» даже президенту Соединенных Штатов.

Когда я пришел к президенту (США Дональду) Трампу, я сказал ему: «Мы идем в Иран». Я не просил разрешения. Я просто проинформировал его о нашем плане.

Есть одна особая задача — то, что я называю «Манхэттенским проектом». Мы будем первыми в мире, кто решит проблему беспилотников-камикадзе. Это мировая проблема. Но мы собираемся ее решить.

Я посвятил большую часть своей взрослой жизни тому, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие. Я не был готов допустить, чтобы цепь тысячелетней еврейской истории прервалась из-за того, что эти аятоллы получат ядерное оружие. Вот почему я посвятил этому делу большую часть своей взрослой жизни — в том числе на посту премьер-министра.

Безопасность не достигается словами. Безопасность достигается силой и решимостью. Согласно одному простому правилу. Наши предки знали его: «Если кто-то пришел убить тебя, восстань и убей его первым».

Мы создали Национальное управление искусственного интеллекта при канцелярии премьер-министра и поставили во главе одного из лучших специалистов страны. Эта команда работает с крупнейшими игроками в этой области. Nvidia — вы наверняка о ней слышали. Небольшая компания, но у нее серьезное присутствие в Израиле. За ними гонится весь мир.

Люди не понимают, как экономика Израиля продолжает расти, как шекель почти достиг рекордных максимумов по отношению к доллару. Это потому, что мы все делаем правильно.

Мы добавили 350 миллиардов шекелей к оборонному бюджету на ближайшее десятилетие. Почему? Потому что я хочу, чтобы Израиль был максимально независим в производстве оружия. Я хочу иметь сильную, самодостаточную оборонную промышленность. Мы сохраним наши существующие союзы и расширим их, но в первую очередь мы должны быть в состоянии постоять за себя сами», — сказал Нетаньяху.