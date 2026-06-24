Жест США в сторону Турции перед саммитом НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена продвинуть сделку по продаже Турции десятков авиационных двигателей производства General Electric для перспективного турецкого истребителя TAI Kaan, несмотря на возражения части американского Конгресса.

По данным Reuters, стоимость пакета превысит 700 миллионов долларов. Ожидается, что сделка будет окончательно согласована в ближайшие дни, после чего Госдепартамент направит официальное уведомление Конгрессу.

Двигатели предназначены для TAI Kaan — первого национального боевого самолета Турции, разработка которого ведется с 2016 года в рамках курса Анкары на укрепление оборонной самостоятельности.