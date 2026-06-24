Президента Чехии обязали поехать в Анкару

Конституционный суд Чехии обязал правительство обеспечить участие президента страны Петра Павла в саммите НАТО в Анкаре, удовлетворив его ходатайство о принятии предварительной меры в рамках спора о полномочиях между главой государства и кабинетом министров, сообщает издание Aktuálně.cz.

Согласно решению суда, правительство обязано включить президента в состав чешской делегации, а также обеспечить ему необходимое организационное и административное сопровождение, включая аккредитацию и подготовку поездки. При этом окончательное решение по самому конституционному спору о распределении полномочий между президентом и правительством будет принято позднее.

Поводом для разбирательства стало решение правительства не включать президента в официальную делегацию на предстоящий саммит НАТО в Анкаре, поручив руководство делегацией премьер-министру и членам кабинета. Президент Чехии оспорил это решение, заявив, что представление государства на международном уровне относится к его конституционным функциям и не может быть ограничено исполнительной властью.

Суд указал, что участие президента в делегациях на саммитах НАТО является устоявшейся практикой с момента вступления Чехии в Альянс, и в подавляющем большинстве случаев глава государства действительно присутствовал на таких мероприятиях. Судьи также отметили, что из-за сжатых сроков подготовки к саммиту и необходимости прохождения аккредитации требовалось срочное промежуточное решение, иначе последующее рассмотрение дела могло бы потерять практический смысл.

В то же время суд подчеркнул, что речь не идет о разрешении самого спора о распределении внешнеполитических полномочий между институтами власти. Этот вопрос будет рассмотрен отдельно в рамках дальнейшего разбирательства.