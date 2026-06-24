Россиянин хотел нарушить газоснабжение Германии

Прокуратура Германии заподозрила россиянина в попытке «нарушить газоснабжение» страны перед ликвидацией дочерней компании «Газпрома» — Gazprom Germania — в 2022 году. Об этом сообщает Associated Press.

Россиянина подозревают в нарушении правил инвестирования и в пособничестве попытке антиконституционного акта саботажа.

Как полагает следствие, через несколько недель после начала войны, когда «Газпром» объявил о выходе из капитала Gazprom Germania, покупатель его доли пытался ликвидировать компанию. По версии прокуратуры, это было задумано, чтобы нарушить газоснабжение Германии как ключевого союзника Украины.

В итоге ликвидация сорвалась после того, как ее запретили до окончательного одобрения самой сделки. Gazprom Germania передали под временное управление государственных органов, а затем национализировали.