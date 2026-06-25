Провал резидентов. Грузинский удар по DGSE

Главное разведывательное управление Франции (DGSE) в последние годы преследует сплошная полоса неудач. Череда провалов обрушилась на спецслужбу в начале 2020‑х годов в виде серии военных переворотов в странах Западной и Центральной Африки, бывших французских колониях или государствах, входящих в сферу влияния Парижа. В результате режимы, ориентированные на Францию, были свергнуты один за другим. Серия переворотов привела к значительному ослаблению позиций Парижа в Африке. Французская разведка не только не смогла предотвратить данные события, но в ряде случаев узнавала о них постфактум.

Очередной провал французов произошел и в Азербайджане в конце 2023 — начале 2024 года. Как известно, в тот период азербайджанские спецслужбы задержали гражданина Франции Мартина Райана и еще нескольких лиц по обвинению в шпионаже. Было установлено, что Райан, действовавший в Баку как нелегальный резидент DGSE, занимался разведывательной деятельностью против интересов Азербайджана, а его работу координировали сотрудники французского посольства, действовавшие под дипломатическим прикрытием. Официальный Баку объявил двух сотрудников посольства персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатической службой. После разоблачения французской резидентуры президент Эммануэль Макрон был вынужден отправить в отставку директора DGSE Бернара Эме. Напомним, судебный процесс по делу Мартина Райана завершился в марте этого года, он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Апелляционное рассмотрение назначено на 25 июня. Следующий провал французской разведки на Южном Кавказе произошел в Грузии в мае этого года. Так, 5 мая в Тбилиси был задержан высокопоставленный чиновник Минфина Георгий Удзилаури, бывший журналист, которого обвиняют в шпионаже «в пользу европейского государства». О задержании Удзилаури на спецбрифинге сообщил первый заместитель Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По его словам, гражданин Грузии, занимавший высокий государственный пост, «систематически добывал разведывательную информацию и передавал ее иностранным спецслужбам». Маградзе не назвал ни имени задержанного, ни страны, в интересах которой он работал. Однако сразу после брифинга телекомпания «Рустави‑2», близкая к властям, со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила, что задержан Георгий Удзилаури, руководивший одним из управлений следственной службы Минфина. Вскоре эту информацию официально подтвердили и в СГБ, указав, что Удзилаури подозревается в выполнении заданий спецслужбы «европейского государства». По данным СГБ, контрразведка несколько месяцев вела наблюдение за чиновником, фиксируя его контакты, в том числе по зашифрованным каналам связи, а также конспиративные встречи с представителями иностранной разведки. Георгий Удзилаури ранее был известным журналистом, работал в ряде тбилисских СМИ. После «Революции роз» 2003 года он резко критиковал ее лидера Михаила Саакашвили. Позднее некоторое время возглавлял пресс-службу миллиардера Бидзины Иванишвили, организуя его пресс-конференции и интервью. После смены власти в 2012 году Удзилаури продолжил работу в финансовых структурах лидера победившей партии «Грузинская мечта» Иванишвили. Впоследствии он был назначен на высокую должность в Минфине.