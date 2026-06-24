Арабов успокоили

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в ОАЭ и Кувейт попытался успокоить союзников Вашингтона, обеспокоенных соглашением с Ираном о прекращении американо-израильской войны, пишет Reuters. Он заявил, что США «не сделают ничего, что подорвало бы безопасность» своих давних партнеров в регионе.

Страны Залива опасаются, что предусмотренный соглашением фонд в $300 млрд и частичное снятие санкций позволят Тегерану восстановить военный потенциал, тогда как вопрос иранских баллистических ракет в договоренностях не затронут.

Параллельно Катар и Оман начали отдельные консультации с Ираном и Ираком по будущему управлению судоходством в Ормузском проливе.