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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Арабов успокоили

24 июня 2026, 23:35 385

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в ОАЭ и Кувейт попытался успокоить союзников Вашингтона, обеспокоенных соглашением с Ираном о прекращении американо-израильской войны, пишет Reuters. Он заявил, что США «не сделают ничего, что подорвало бы безопасность» своих давних партнеров в регионе.

Страны Залива опасаются, что предусмотренный соглашением фонд в $300 млрд и частичное снятие санкций позволят Тегерану восстановить военный потенциал, тогда как вопрос иранских баллистических ракет в договоренностях не затронут.

Параллельно Катар и Оман начали отдельные консультации с Ираном и Ираком по будущему управлению судоходством в Ормузском проливе.

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Россиянин хотел нарушить газоснабжение Германии
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Президента Чехии обязали поехать в Анкару
Президента Чехии обязали поехать в Анкару
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У Ливана с Израилем регресс
У Ливана с Израилем регресс обновлено 22:44
24 июня 2026, 22:44 2198
В Баку заявили о новом порядке в исламском мире
В Баку заявили о новом порядке в исламском мире
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Жест США в сторону Турции перед саммитом НАТО
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