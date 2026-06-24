Иран хочет взаимности

Иранцы знают, что «злой умысел врага» не исчезает с подписанием соглашения. «Поэтому каждый шаг будет предприниматься с бдительностью и с учетом опыта последних пяти десятилетий, особенно событий последних полутора лет», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Американский правящий истеблишмент должен иметь в виду, что принцип «обязательство в обмен на обязательство» требует выполнения взаимных обязательств и отказа от интерпретаций, полностью противоречащих явному тексту меморандума о взаимопонимании», — добавил Багаи.