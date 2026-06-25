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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

США обещают вернуть Россию в мир долларов

00:28 864

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент допустил возможность возвращения России к расчетам в долларах США после завершения войны в Украине.

«Возможно, Россия захочет вернуться к долларовой системе, потому что, опять же, доллар — это не просто наша валюта. Это наша ликвидность, рынки капитала, их глубина, широта. Все хотят быть здесь, и я думаю, нам не стоит стесняться демонстрировать преимущества, если они есть», — сказал министр в интервью CNBC.

Он добавил, что стратегической целью Вашингтона является укрепление глобального доминирования американской валюты и США «вернут» Иран и Венесуэлу в долларовую систему.

Отказ в проведении расчетов в долларах США для российских компаний и физических лиц связан в том числе с отключением крупнейших российских банков от системы SWIFT и санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которые запрещают любым финансовым учреждениям мира проводить долларовые транзакции с участием подсанкционных лиц.

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