США обещают вернуть Россию в мир долларов

«Возможно, Россия захочет вернуться к долларовой системе, потому что, опять же, доллар — это не просто наша валюта. Это наша ликвидность, рынки капитала, их глубина, широта. Все хотят быть здесь, и я думаю, нам не стоит стесняться демонстрировать преимущества, если они есть», — сказал министр в интервью CNBC.

Он добавил, что стратегической целью Вашингтона является укрепление глобального доминирования американской валюты и США «вернут» Иран и Венесуэлу в долларовую систему.

Отказ в проведении расчетов в долларах США для российских компаний и физических лиц связан в том числе с отключением крупнейших российских банков от системы SWIFT и санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которые запрещают любым финансовым учреждениям мира проводить долларовые транзакции с участием подсанкционных лиц.