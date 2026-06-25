17 «Здоровых дворов» в Азербайджане

В рамках проекта «Здоровый двор», реализуемого в соответствии с указом президента Азербайджана, сегодня в Гаджигабуле, Ширване, Масаллы, Джалилабаде, Билясуваре и Сальяне были введены в эксплуатацию спортивные зоны.
На церемонии открытия присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководители исполнительных органов соответствующих регионов, представители районной общественности, жители и юные спортсмены.
В каждом «Здоровом дворе» построены мини-футбольные и баскетбольные площадки, установлены столы для настольного тенниса, шахмат, а также тренажеры.
Министр Фарид Гаибов пообщался с детьми, занимающимися на спортивных сооружениях.
Следует отметить, что на сегодняшний день в Баку и различных регионах реализовано 17 проектов «Здоровый двор».