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17 «Здоровых дворов» в Азербайджане

ФОТО
Отдел спорта
00:47 406

В рамках проекта «Здоровый двор», реализуемого в соответствии с указом президента Азербайджана, сегодня в Гаджигабуле, Ширване, Масаллы, Джалилабаде, Билясуваре и Сальяне были введены в эксплуатацию спортивные зоны.

На церемонии открытия присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководители исполнительных органов соответствующих регионов, представители районной общественности, жители и юные спортсмены.

В каждом «Здоровом дворе» построены мини-футбольные и баскетбольные площадки, установлены столы для настольного тенниса, шахмат, а также тренажеры.

Министр Фарид Гаибов пообщался с детьми, занимающимися на спортивных сооружениях.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Баку и различных регионах реализовано 17 проектов «Здоровый двор».

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