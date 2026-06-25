ЧМ-2026: Швейцария обыграла Канаду, Босния победила Катар

Сегодня на чемпионате мира по футболу в Северной Америке начались матчи заключительного 3-го тура. Первыми групповой этап завершили команды группы «B».

В Ванкувере встречались лидеры — Канада и Швейцария. Европейцы победили со счетом 2:1 и вышли на 1-е место в группе, набрав 7 очков.

В параллельном матче в Сиэтле Босния и Герцеговина выиграла у Катара — 3:1. Боснийцы с 4 очками заняли 3-е место в группе, уступив канадцам по разнице забитых и пропущенных мячей. 4 очка оставляют Боснии хорошие шансы на выход из группы.

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