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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Трамп: Испания – это ужас, Британия умирает...

01:22 63

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как европейские страны поддерживают НАТО. Он заявил, что союзники не оправдали надежд Вашингтона и раскритиковал политику некоторых из них.

Трамп выразил разочарование отношением европейских лидеров к оборонным обязательствам и нежеланием помогать Вашингтону во время военной кампании против Ирана.

«Нас подвели. Нам в этом вообще не нужна была помощь, но было бы приятно, если бы они сказали: „Мы хотели бы помочь“, — отметил Дональд Трамп.

Также Трамп отдельно «прошелся» по поводу политики нескольких европейских стран.

«Я был разочарован Италией. Я был разочарован Великобританией — ее уже нет. Я был разочарован Германией и Францией», — добавил Трамп.

Особенно резкой была критика в адрес Испании, которую Трамп охарактеризовал в отрицательном контексте.

«Испания — это ужас. Они полагают, что им все достанется даром. Испания — не лучшая страна», — подчеркнул он.

Кроме того, Трамп затронул экономическую ситуацию в Великобритании. Он призвал британские власти изменить подходы к добыче энергоресурсов для преодоления кризиса.

«Великобритания умирает. Им следует открыть Северное море», — отметил Трамп.

Трамп: Испания – это ужас, Британия умирает...
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