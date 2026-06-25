Трамп похвалил Зеленского

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, положительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Он справляется довольно хорошо», — сказал Трамп. «Как ни посмотри, он делает это довольно хорошо. Его нужно назвать смелым: у него хорошее оснащение, у него хорошие люди, у него бойцы», — добавил он.

Трамп и Зеленский встречались на полях саммита G7 во Франции на прошлой неделе. Тогда американский президент отметил, что переговоры прошли «очень хорошо» и что стороны намерены сосредоточиться на продолжающемся конфликте между Россией и Украиной.