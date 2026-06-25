В Госдепе заявили: Украина побеждает

Война Украины с Россией подошла к фазе перелома, и Украина находится в моменте, когда она выигрывает войну. Такое заявление сделал заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин.

По словам Левина, Украина сейчас многое делает для того, чтобы закрепить новую фазу войны и в конечном итоге выиграть ее. По его оценке, уже сейчас ситуацию удалось переломить.

«На данный момент мы находимся в том состоянии, когда Украина выигрывает войну», – сказал заместитель госсекретаря.

Также представитель Госдепа отметил, что ранее украинские силы на поле боя ждали зимы, поскольку россияне в это время не наступали и делали паузу. Сейчас, по его словам, происходит обратное: украинцы находятся в наступлении, а россияне ждут зимы.

В то же время, как подчеркнул Левин, даже этой зимой украинцам удалось «изменить динамику», поскольку зимой украинцы наносили удары по российской инфраструктуре на территории РФ.

«Сейчас очень важный момент. Украина может продолжать оказывать давление на поле боя», – констатировал также Левин.