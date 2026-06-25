ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней

Без сюрпризов завершилась борьба в группе «С» чемпионата мира по футболу. В Майами Бразилия легко обыграла Шотландию - 3:0. А в Атланте Марокко ожидаемо взяла верх над Гаити - 4:2.

В составе бразильцев два мяча в первом тайме забил Винисиус. Еще один гол на счету Матеуса Куньи, отличившегося во второй половине матча.

На 76-й минуте Кунью заменил Неймар, появившись на поле в составе сборной Бразилии впервые за 980 дней!