ЧМ-2026: Бразилия разгромила Шотландию, Неймар сыграл впервые за 980 дней

Без сюрпризов завершилась борьба в группе «С» чемпионата мира по футболу. В Майами Бразилия легко обыграла Шотландию - 3:0. А в Атланте Марокко ожидаемо взяла верх над Гаити - 4:2.
В составе бразильцев два мяча в первом тайме забил Винисиус. Еще один гол на счету Матеуса Куньи, отличившегося во второй половине матча.
На 76-й минуте Кунью заменил Неймар, появившись на поле в составе сборной Бразилии впервые за 980 дней!
Бразилия заняла 1-е место в группе, Марокко - 2-е. Шотландия с 3 очками и с разницей мячей «минус 3» имеет не так уж много шансов на выход в 1/16 финала с 3-го места.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
29 июня в 21:00 по бакинскому времени в Хьюстоне Бразилия в первом раунде плей-офф встретится со 2-й командой группы «F» (Нидерланды, Япония, Швеция)
Марокко сыграет с победителем группы «F». Эта встреча состоится в Монтеррее и начнется 30 июня в 5 утра.