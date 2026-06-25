ЧМ-2026: ЮАР неожиданно обыграла Корею и попала на Канаду

На чемпионате мира по футболу завершилась борьба в еще одной группе - матчи 3-го тура провели команды квартета «А».

Сборная Мексики, досрочно обеспечившая себе 1-е место в группе, в Мехико не самым основным составом обыграла Чехию - 3:0. А ЮАР в Монтеррее неожиданно взяла верх над Кореей (1:0) и поднялась с 4-го места на 2-е место. Корейцы же теперь с 3 очками будут ждать окончания борьбы в других группах, чтобы попасть в плей-офф с третьей строчки.

В составе мексиканцев во втором тайме отличились Матео Чавес, Хулиан Киньонес и Альваро Фидальго.

На 78-й минуте на поле вышел 40-летний голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа. Для него этой шестой чемпионат мира в карьере. При этом в 2006-м и 2010-м футболист был в заявке, но не играл. Рекорд по выступлениям на ЧМ принадлежит Криштиану Роналду и Лионелю Месси - шесть мундиалей.

Что касается матча ЮАР с Кореей, то там победный гол на 63-й минуте забил форвард кипрского АЕЛ Тапело Масеко.