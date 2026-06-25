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ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу

Первый в истории!
Эльмир Алиев, отдел спорта
07:27 551

Бюро Совета ФИФА назначило Азербайджан местом проведения футбольного чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди команд U-15.

Это соревнование пройдет впервые в истории. Дети со всего мира будут играть в футбол в Баку с 22 по 31 октября 2026 года.

Решение о проведении чемпионата мира среди 15-летних было принято Советом ФИФА в декабре прошлого года.

Первый турнир будет открыт для юношеских команд всех 211 стран-членов ФИФА, в том числе и России, сборные и клубы которой отстранены от официальных соревнований из-за вторжения в Украину. На втором ЧМ в 2027 году примут участие девочки до 15 дет. А в 2028 году ФИФА проведет два отдельных соревнования для мальчиков и девочек.

Почему ФИФА доверила новое соревнование Азербайджану?

Решение было принято после тщательной оценки, проведенной администрацией Международной федерации. Был учтен спортивный и общий уровень инфраструктуры в Азербайджане, способность принять тысячи детей и вспомогательный персонал в одном месте, сообщают в ФИФА.

Кроме того, поскольку Азербайджан ранее вместе с Узбекистаном получил право организовать ЧМ-2027 U-20, в ФИФА решили, что проведение первого чемпионата мира и фестиваля U-15 в Азербайджане обеспечит ощущение стратегической преемственности.

На основании консультаций, проведенных с азербайджанской стороной, и существующего международного календаря соревнований, Бюро Совета ФИФА подтвердило, что мероприятие состоится с 22 по 31 октября 2026 года.

Ранее New York Times сообщал, что чемпионат мира и фестиваль U-15 должен пройти в США. Более того, издание сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино предложил открыть соревнование матчем между Израилем и Палестиной.

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