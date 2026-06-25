ФИФА доверила Азербайджану еще один чемпионат мира по футболу

Это соревнование пройдет впервые в истории. Дети со всего мира будут играть в футбол в Баку с 22 по 31 октября 2026 года.

Решение о проведении чемпионата мира среди 15-летних было принято Советом ФИФА в декабре прошлого года.

Первый турнир будет открыт для юношеских команд всех 211 стран-членов ФИФА, в том числе и России, сборные и клубы которой отстранены от официальных соревнований из-за вторжения в Украину. На втором ЧМ в 2027 году примут участие девочки до 15 дет. А в 2028 году ФИФА проведет два отдельных соревнования для мальчиков и девочек.

Почему ФИФА доверила новое соревнование Азербайджану?

Решение было принято после тщательной оценки, проведенной администрацией Международной федерации. Был учтен спортивный и общий уровень инфраструктуры в Азербайджане, способность принять тысячи детей и вспомогательный персонал в одном месте, сообщают в ФИФА.