В России горит нефтебаза. А в Крыму гремят взрывы

На Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края РФ произошел пожар из-за атаки беспилотников в ночь на четверг, 25 июня, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление главы района Александра Харитонова.
По утверждению Харитонова, возгорание было вызвано падением на нефтебазу обломков сбитого дрона. Он добавил, что движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто.
В то же время украинский Telegram-канал Exilenova+ пишет, что на нефтебазе в станице Полтавская после атаки БПЛА загорелись три резервуара.
«Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры, обеспечивающим поставки топлива для части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров», - пишет в свою очередь Telegram-канал Astra.
June 25, 2026
Между тем несколько Telegram-каналов сообщают также об атаках БПЛА на аннексированный Крым. Как пишет Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на своих подписчиков, атакам подверглись Балаклавская ТЭС и Таврическая ТЭС, а в районе аэродрома «Кача» произошел мощный взрыв. В ряде городов на полуострове, в частности в Симферополе, Ялте и под Евпаторией, судя по постам в соцсети, в ночь на 25 июня из-за атак происходили краткосрочные отключения электричества. Также подписчики канала сообщают о нескольких взрывах в Симферополе.
Украинский Telegram-канал Exilenova+ передает, что ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в городе, после чего в Симферополе произошло отключение электричества. Также канал сообщает, что массированной атаке беспилотников подвергся и Севастополь.
Вечером 24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция Киева, касающаяся Крыма, «четко проработана». Если Украина получит то, что обсуждалось в рамках G7, ей удастся принудить Россию к миру, сказал украинский лидер. О какой помощи Украина обсуждала с партнерами из «Большой семерки», он не уточнил. По словам Зеленского, сейчас Россия перебрасывает силы ПВО к Москве, а также в район близ Крымского моста, из-за чего другие регионы становятся менее защищенными.