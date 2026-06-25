В России горит нефтебаза. А в Крыму гремят взрывы

На Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края РФ произошел пожар из-за атаки беспилотников в ночь на четверг, 25 июня, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление главы района Александра Харитонова. По утверждению Харитонова, возгорание было вызвано падением на нефтебазу обломков сбитого дрона. Он добавил, что движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто.

В то же время украинский Telegram-канал Exilenova+ пишет, что на нефтебазе в станице Полтавская после атаки БПЛА загорелись три резервуара. «Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры, обеспечивающим поставки топлива для части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров», - пишет в свою очередь Telegram-канал Astra.